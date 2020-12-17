Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото

Кто сказал, что косички – это только для обладательниц длинных волос?! На самом деле нет ничего невозможного, и короткие волосы тоже можно украсить стильными косичками. Желание что-то сделать интересное со своими короткими волосами обострилось во время карантинных ограничений – работая дома, у многих возникла потребность собрать волосы, при этом выглядеть модно. Поэтому косы стали трансформироваться и адаптироваться под требование женщин.

Если у вас волосы средней длины, или вы длинноволосая красавица, и зашли почитать этот текст исключительно из любопытства, то можете также ознакомиться с самыми модными вариантами косичек в нашем материале Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг.

Но практика показывает, что короткие волосы – вовсе не помеха для шикарной косы. Более того, даже маленькая косичка способна добавить изюминки вашему образу. Сложно не будет, зато результат вас гарантированно порадует. Вариантов, как заплести косу, несметное количество – все зависит от длины волос, наличия челки и самой стрижки.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных и популярных вариантах косичек для коротких волос. А в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения и понимания того, как плести косички.

Модные косички на короткие волосы

Боковая коса на короткие волосы

Стрижки каре и боб сейчас в трендах. Чтобы выйти за рамки привычного образа, можно добавить добавьте боковую косу. Идеально подойдет французская коса наоборот. В результате получился милый, игривый образ.

Для того, чтобы заплести эту косичку, нужно отделить широкую прядь над ухом. Потом разделите широкую прядь на три одинаковые пряди. Начинайте плести обычную косу, при этом пряди подкладывайте под низ. С самого начала нужно вплетать в косу пряди из общей массы волос по бокам, но совсем немного – когда опуститесь ниже уха, можете продолжить плетение косы без боковых прядей.

Модные косички на короткие волосы / Instagram

Две боковые косички

Одна из самых простых, но очень стильных и модных причесок 2021 — это косички сбоку с распущенными волосами. Сделайте центральный пробор, возьмите самые крайние пряди (те, которые ближе к лицу), и заплетите классически косички, фиксируя их резинкой. Все. Остальную часть волос можете красиво выровнять, сделать легкие локоны или добавить текстуры. В любом случае получится эффектно.

Кроме того, вы можете заплести две французские косички по бокам - это тоже очень удобный вариант для любого образа.

Модные косички на короткие волосы / Instagram

Косичка в стиле "ястреба"

Если у вас короткие густые волосы и вы хотите, чтобы прическа выглядела креативно, то заплетите косичку на макушке. При этом остальную часть волос оставьте распущенной. Такая прическа очень напоминает знаменитую стрижку "ястреб", поэтому станет находкой для смелых и сильных девушек, которые хотят подчеркнуть свой мужественный характер. Можно на этом не останавливаться и добавить хвостик или даже два.

Читайте такжеНепревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год - фотоА косу можно заплести любую – французскую классическую или французскую косу наоборот. Любой вариант будет выглядеть потрясающе. Кроме того, можно сделать даже две косички на макушке – суть от этого не изменится.

Модные косички на короткие волосы / Instagram

Коса "водопад"

Для тех, кому по душе нежные прически, советуем заплести французскую косичку водопад на волосы до плеч или подбородка. При ее создании нужно периодически высвобождать из общей косы пряди, которые потом выглядят как "струйки" водопада на фоне остальных волос. Вы можете заплести две косы с каждой стороны, и закрепить их посредине, а также одну слева или справа, пустив ее вниз где-то по центру.