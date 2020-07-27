В моду вернулись роскошные плиссированные платья из 20-х: фото

Летняя одежда – это не обязательно удобные шорты и футболка, которые слишком упрощают образ. Летом можно одеваться и по-другому. Даже в магазин можно выйти так, что никто не пройдет мимо вас, чтобы мысленно не одарить вас комплиментом. Тем более, что красивых выходов в свет из-за карантина в этом году у всех было не так уж и много.

Сегодня вершину модного олимпа покоряют несравненные длинные платья в складку с рукавами. "И это для лета?", - удивитесь вы. Да, именно для лета.

Уже несколько раз в таких платьях выходила за покупками знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли – западные СМИ на это обратили внимание. Как оказалось, актриса держит руку на пульсе, потому что в модном паблике Instragram уже столько фотографий всевозможных вариантов таких платьев, что можно растеряться.

Конечно, в продаже вы найдете и облегченные модели без рукавов. Кроме того, для тех, кто не любит длинные платья, в тренде удачная длина миди.

Таким образом, если ищете обновку, в которой планируете войти в осень, то обратите внимание и на плиссированные платья.

Отметим, что история плиссе начинается еще в древние времена – ткань, сложенную в складки, говорят, любил даже Александр Македонский. Но если немного "перемотать" историю вперед, то плиссированные платья стали вечерним нарядом только 1920-х годах. Сто лет назад женщины смогли по достоинству оценить платье, которое "ничего не показывает и ничего не скрывает".

Безусловно, мода циклична, она периодически удивляет нас и не позволяет выбросить на "свалку истории" действительно стоящие вещи.

Конечно, за последнее столетие платья плиссе возвращались в моду много раз. Более того, в определнном смысле они уже стали классикой. Тем не менее, сейчас на вершине модного олимпа оказались особенные платья.

Мы собрали фотогалерею модных платьев с плиссировкой 2020 - посмотрите, там все понятно без лишних слов.

Модные платья с плиссировкой 2020 – особенности

Цвет

Несмотря на то, что в тренде неоновые цвета, модные плиссированные платья 2020 – это спокойные и приглушенные оттенки – обратите внимание на фисташковый, коралловый, шоколадный, жемчужный, сиреневый, молочный, кофейный, морской и мятный цвета ткани. Также в моде мелкий цветочный принт.

Длина

Как мы уже говорили, нужно ориентироваться на длинные платья макси и рукавами, при этом декольте закрыто. Нижняя часть платья (юбка) – пышная, но складки могут быть по всей длине изделия и даже на рукавах. Но не обязательно! Сами по себе складки на фоне того, что было в трендах в прошлые годы, довольно большие.

Отметим, длинное платье станет находкой и для осени, его можно сочетать с пиджаком и туфлями, получится невероятный образ в офис.

Также в моде платья на бретельках средней длины – они идеально впишутся в летний уличный стрит-стайл.

Кому подходят плиссированные платья?

Плиссировка всегда добавляет объема, поэтому визуально фигура в таком платье кажется роскошной. Кроме того, если верхняя часть платья тоже плиссированная, то визуально грудь будет казаться больше.

Но это вовсе не означает, что плиссированные платья противопоказаны кому-то. На самом деле прелесть этих платьев в том, что они выгодно сглаживают фигуру и гармонизируют ее, поэтому если хотите что-то скрыть, то такое платье вам в этом поможет как никакое другое.

Читайте такжеЛето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, плиссированные юбки, которые впервые стали популярными в 20-х, а в 80-х пережили еще один бум, снова возвращаются в моду. Но в 2020 году ретро-юбкам плиссе характерны широкие складки.