В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото

Юбки – самый недооцененный элемент гардероба. Согласитесь, платья занимают в вашем шкафу особое место, вы их надеваете редко, но относитесь с трепетом. Да и в моде платья получают больше внимания. Еще бы, ведь платья – это что-то цельное, готовый образ.

А юбки требуют усилий – нужно обладать хорошим вкусом, чтобы их красиво сочетать с блузками. Кроме того, если платье стильно смотрятся даже с кроссовками и модными в этом сезоне папиными сандалиями, то юбка требует более изящной обуви.

В то время, как платье может "размыть" линию талии, то юбка, наоборот, акцентируется на ней. А еще в зависимости от длины юбка может визуально сделать ноги короче.

Чтобы выглядеть великолепно, просто выберите правильную юбку. При выборе юбки нужно учитывать несколько факторов, например, рост, тип фигуры или вещи, с которыми вы планируете сочетать юбку. Цвета также имеют большое значение - для формальных ситуаций лучше выбрать нейтральные тона, а для прогулки лучше взять что-то неординарное и яркое.

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Но перед тем, как покупать модную юбку, убедитесь в том, что она вам подходит по фигуре. Если у вас хорошо выраженные изгибы, то можете подчеркнуть красоту своей фигуры юбкой карандашного типа.

Если вы небольшого роста и худенькая, то вам нужны юбки в форме буквы А - они немного расширяются к низу и создают иллюзию изгибов.

Женщины с типом фигуры груша (узкая талия, широки бедра) должны ориентироваться на пышные юбки миди с поясом на талии.

А фигура в форме яблока хорошо смотрится в юбках с завышенной талией.

С чем сочетать юбки

Чтобы не ломать себе голову над тем, с чем сочетать юбку, запомните эти правила:

Длинную юбку с рисунком нужно сочетать с одноцветной рубашкой;

Можно использовать топ с принтом или более яркого цвета исключительно в случае, если ваша юбка имеет нейтральный цвет;

Мини-юбку нужно всегда сочетать с узким верхом;

Если вы хотите надеть свитер, то лучше его сочетать с узкой юбкой.

Кроме того, мини-юбки лучше смотрятся с обувью без каблука, а очень длинные юбки из тонкой ткани отлично сочетаются с сандалиями.

Как видите, выбрать юбку не сложно, главное, придерживаться некоторых правил.

И о свежих трендах. На лето в моду вернулись необыкновенные юбки, и мы хотели бы о них поговорить.

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Модные юбки на лето 2020

Юбки с пуговицами

В моду на лето пришли потрясающие юбки с пуговицами, украшенные рельефными деталями вокруг талии и бедер, а также юбки с завязками спереди. Длинные или миди, яркие и нейтральных оттенков, пышные и прямые с разрезом спереди – эти юбки добавят образу женственности и загадочности.

Плиссированные юбки

Плиссированные юбки, которые впервые стали популярными в 20-х, а в 80-х пережили еще один бум, снова возвращаются в моду. Но в 2020 году ретро-юбкам плиссе характерны широкие складки, в отличие от мелких в прошлом сезоне. Кроме того, плиссе пришли в паре с современными принтами. Если ищете самую модную юбку лета 2020 – то это она.

Джинсовые юбки

В этом году после длительного затишья в тренды выбились юбки из денима. Обратите внимание на модели средней длины с разрезом спереди, а также варианты с потертостью. Кроме того, в моде длинные джинсовые юбки. Это идеальный вариант для тех, кто ценит практичность и ищет юбку под модные кроссовки лето 2020.