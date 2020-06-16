Модные сарафаны 2020: самые популярные легкие платьица на лето – фото

О сарафанах мы обычно задумываемся летом – когда неугомонное солнце начинает свой сольный концерт и обжигает нас.

Эти удивительные платья без рукавов появились еще при царе Горохе, поэтому они были в моде всегда. Исключением не стал и 2020 год.

После сложной и холодной во всех смыслах весны, хочется надеть легкое платьице и наслаждаться жизнью. Чтобы ваша летняя прогулка была наполнена приятными эмоциями и ощущением уверенности в себе, советуем ознакомиться с модными трендами. А моду сегодня диктуют сами женщины – их настроение, мечты и желания.

О каких сарафанах сегодня мечтают женщины во всем мире? О таких, которые делают их более женственными. Они мечтают о платьицах с миллионами роз. Им нравятся яркие краски – красный, синий, желтый, цвет морской волны и фуксия. Они обращают внимание на декольте, ведь в моде форма сердца и квадратный вырез, как в 90-е.

Женщины хотят выглядеть в сарафане изящно. Им также важен материал. Именно поэтому сегодня в продаже можно найти сарафаны самых невероятных фасонов, из самых разных тканей и самых неожиданных расцветок.

Мы собрали для вас самые актуальные модели женских сарафанов 2020 – то, что уже носят счастливые женщины во всем мире.

Модные сарафаны 2020 – главные тренды на лето

Хлопковые сарафаны с выбитым рисунком

Если ищете нежный вариант сарафана, который оставит об этом лете самые теплые воспоминания, обратите внимание на хлопковые сарафаны с выбитым рисунком. Это очередной ретро-подарок моды 2020 – что-то похожее мы с вами носили в 90-х, если, вы это время запомнили. А еще они похожи на салфетки на столах у наших бабушек. Длинные и короткие, пышные и более приталенные модели – выбирайте то, что больше понравится.

Миди-сарафаны с разрезом спереди

В моде роскошные сарафаны на бретельках с разрезом спереди. Многие модели идут с пуговичками и силуэтом похожи на детские платьица – в таких мы чувствуем себя любимыми дочерями и внучками. Если вы расстегнёте несколько пуговичек – добавите образу немного непринужденности. Но силуэт может быть и более строгим – с разрезом такой вариант будет выглядеть сногсшибательно.

Макси-сарафаны с рюшами

Рюши – это новый потрясающий тренд, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые сарафаны, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным.

Мини-сарафаны с ярким принтом

Если хотите похвастаться стройными ножками, ищите короткие летние сарафаны. Выбор огромный: тропические принты, огромные и мелкие цветы, широкая черно-белая полоска. Кроме того, обратите внимание на платья-сарафаны из денима – в этом сезоне много цветных вариантов.

Читайте такжеЭти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фотоРанее сообщалось, прямиком из 90-х к нам в гости пришли культовые платья с бретельками и квадратным вырезом декольте. Их еще называют платья-комбинации. Они сохранили в себе изящество и простоту, которая подкупает тем, что их можно носить на работу, на прогулку, в магазин и даже на праздничное мероприятие, если такое предвидится.