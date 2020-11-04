Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими

Есть вещи, которые не выходят из моды / Instagram

Мода, словно хамелеон – постоянно меняется, и это ее естественное состояние. И порой эти трансформации настолько стремительно происходят, и они настолько кардинальные, что хочется остановиться и больше не бежать за модой – обидно, когда только влюбляешься в какую-то вещь, как она уже оказываются не актуальной. Многие ощутили что-то похожее весной, когда был локдаун из-за пандемии коронавируса – немало вещей "уснули" на полках в шкафу и успели выйти из моды, пока мы привыкали к новой реальности. Сейчас, когда мир опять стоит на пороге жестких ограничений, как никогда на первый план вышел вопрос – Как не прогадать с покупкой?

И мода нас прекрасно слышит! Именно поэтому где-то там, на вершине модного Олимпа, есть отдельная ложа для всего того, что никогда не выйдет из моды. Например, в нашем материале В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 вы узнаете о шапках, которые можно носить когда угодно.

Вещи, которые всегда в моде, дарят нам возможность всегда выглядеть стильно.

Вы можете их какое-то время носить, а можете отложить, но в любое время они станут для вас реальным спасением, которое вытянет образ и подарит такое важное в наше время чувство уверенности в себе.

Мы сегодня расскажем вам о вещах, которые никогда не выйдут из моды – вполне возможно, что-то из этого у вас есть.

Модные тренды, которые всегда будут "горячими"

Маленькое черное платье с нами навсегда

На самом деле это потрясающий элемент женского гардероба, который легко можно обновить аксессуарами. Кроме того, макияж и новая прическа тоже влияют на то, как выглядит это платье. Поэтому не выбрасывайте маленькое черное платье, а если у вас его нет – то пришло время искать!

Маленькое черное платье с нами навсегда / Instagram

Блейзер – выгодное вложение

У каждой женщины должен быть хороший блейзер, который молниеносно добавит образу элегантности. В жизни бывают разные ситуации, и если обстоятельства требуют от вас выглядеть по-деловому, то черный, белый, серый или бежевый блейзер вам в этом поможет.

Блейзер – выгодное вложение / Instagram

Удачная юбка-карандаш

Соблазнительная юбка-карандаш красиво подчеркивает фигуру и добавляет образу женственности. Меняются ткани, немного длина, но в целом эта юбка тоже отвоевала себе место среди вещей, который никогда не выйдут из моды.

Удачная юбка-карандаш / Instagram

Животный принт нас не бросит

В 2020 году заметно оживился интерес к вещам с леопардовым и змеиным принтами. Но это говорит только о том, что многие дизайнеры решили сконцентрироваться на том, что гарантированно понравится женщинам. Более того, из моды принты животных практически никогда не выходят, поэтому эффектная блузка, сумка или платье заслужили на особенное место в вашем шкафу.

Животный принт нас не бросит / Instagram

Джинсовая куртка всегда как новая

Джинсовую куртку обычно покупают тогда, когда старая или уже мала, или порвалась. На крайний случай – вы просто от нее морально устали, и хотите "свежую" вещь. Во всем остальном – носите ее смело, когда позволяет погода, и всегда будете выглядеть стильно и модно.

Джинсовая куртка всегда как новая / Instagram

Вечные очки-авиаторы

Солнцезащитные очки – это отличная возможность не только защитить глаза от солнца, но и закрыться от других – когда душа требует покоя. Каждый сезон в трендах очки всевозможных дизайнов. Но есть очки, которые всегда подстрахуют — это "авиаторы". Они появились в 30-х года, и до сих пор актуальны, при этом из моды они практически никогда глобально не выходили.

/ Instagram

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