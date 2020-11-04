УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 ноября 2020, 06:28

Есть вещи, которые завоевали почетное место на модном Олимпе, и уже навсегда останутся с нами.

Есть вещи, которые не выходят из моды / Instagram

Мода, словно хамелеон – постоянно меняется, и это ее естественное состояние. И порой эти трансформации настолько стремительно происходят, и они настолько кардинальные, что хочется остановиться и больше не бежать за модой – обидно, когда только влюбляешься в какую-то вещь, как она уже оказываются не актуальной. Многие ощутили что-то похожее весной, когда был локдаун из-за пандемии коронавируса – немало вещей "уснули" на полках в шкафу и успели выйти из моды, пока мы привыкали к новой реальности. Сейчас, когда мир опять стоит на пороге жестких ограничений, как никогда на первый план вышел вопрос – Как не прогадать с покупкой?

И мода нас прекрасно слышит! Именно поэтому где-то там, на вершине модного Олимпа, есть отдельная ложа для всего того, что никогда не выйдет из моды. Например, в нашем материале В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 вы узнаете о шапках, которые можно носить когда угодно.

Вещи, которые всегда в моде, дарят нам возможность всегда выглядеть стильно.

Вы можете их какое-то время носить, а можете отложить, но в любое время они станут для вас реальным спасением, которое вытянет образ и подарит такое важное в наше время чувство уверенности в себе.

Мы сегодня расскажем вам о вещах, которые никогда не выйдут из моды – вполне возможно, что-то из этого у вас есть.

Модные тренды, которые всегда будут "горячими"

Маленькое черное платье с нами навсегда

На самом деле это потрясающий элемент женского гардероба, который легко можно обновить аксессуарами. Кроме того, макияж и новая прическа тоже влияют на то, как выглядит это платье. Поэтому не выбрасывайте маленькое черное платье, а если у вас его нет – то пришло время искать!

Маленькое черное платье с нами навсегда / Instagram

Блейзер – выгодное вложение

У каждой женщины должен быть хороший блейзер, который молниеносно добавит образу элегантности. В жизни бывают разные ситуации, и если обстоятельства требуют от вас выглядеть по-деловому, то черный, белый, серый или бежевый блейзер вам в этом поможет.

Блейзер – выгодное вложение / Instagram

Удачная юбка-карандаш

Соблазнительная юбка-карандаш красиво подчеркивает фигуру и добавляет образу женственности. Меняются ткани, немного длина, но в целом эта юбка тоже отвоевала себе место среди вещей, который никогда не выйдут из моды.

Удачная юбка-карандаш / Instagram

Животный принт нас не бросит

В 2020 году заметно оживился интерес к вещам с леопардовым и змеиным принтами. Но это говорит только о том, что многие дизайнеры решили сконцентрироваться на том, что гарантированно понравится женщинам. Более того, из моды принты животных практически никогда не выходят, поэтому эффектная блузка, сумка или платье заслужили на особенное место в вашем шкафу.

Животный принт нас не бросит / Instagram

Джинсовая куртка всегда как новая

Джинсовую куртку обычно покупают тогда, когда старая или уже мала, или порвалась. На крайний случай – вы просто от нее морально устали, и хотите "свежую" вещь. Во всем остальном – носите ее смело, когда позволяет погода, и всегда будете выглядеть стильно и модно.

Джинсовая куртка всегда как новая / Instagram

Вечные очки-авиаторы

Солнцезащитные очки – это отличная возможность не только защитить глаза от солнца, но и закрыться от других – когда душа требует покоя. Каждый сезон в трендах очки всевозможных дизайнов. Но есть очки, которые всегда подстрахуют — это "авиаторы". Они появились в 30-х года, и до сих пор актуальны, при этом из моды они практически никогда глобально не выходили.

/ Instagram

Читайте такжеНесравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фотоКакие еще вещи никогда не выйдут из моды:

  • Плиссированные юбки никогда не подведут.
  • Кеды, белые футболки и белые кроссовки.
  • Красная помада, белая и клетчатая рубашка.

мода женские юбки тренды мода 2020 модные платья солнцезащитные очки мода осень зима 2020 2021 модные куртки
Сейчас вы просматриваете новость «Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
06:54
США на пороге новой Гражданской войны мнение
06:28
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
06:27
Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев Видео
06:09
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
Реклама
05:59
Первые результаты выборов в США: кто лидирует
05:51
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться Видео
05:05
Ученые обнаружили еще одно последствие Covid-19 для организма
05:00
Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом Видео
04:23
С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки
03:57
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
03:50
Участница Танців з зірками без белья снялась в образе вампирши Фото
03:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
02:47
Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека
02:22
Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных
02:20
Дипломат рассказал, как действовать Украине после выборов президента США Видео
02:03
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
01:39
Участница Топ-модели показала грудь на дерзком фото
01:18
Первые экзит-полы показали, о чем мечтают американцы
Реклама
01:09
Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном Видео
01:03
Дожди не спасли Крым: оккупанты "готовятся к худшему" Видео
00:59
Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине Видео
00:53
Врач назвал самые ужасные ошибки при подозрении на коронавирус Видео
00:51
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
00:41
Выборы в США: копы, биты, музыка и первая потасовка возле Белого дома Видео
00:34
Пашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе Видео
00:23
Трамп откровенно высказался о своих шансах на победу
00:19
Стремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинки Видео
00:17
Гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
03 ноября, вторник
23:55
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили почти 9 тысяч зараженных Видео
23:29
Арахамия рассказал об "арсенале" против решений КСУ
23:06
Навальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси Видео
23:05
Трамп vs Байден: все подробности выборов президента в США
23:05
В Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub
22:53
Трамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности Видео
22:31
Три маркера: как отличить коронавирус от обычной простуды Видео
22:17
Освобождение Маркива: Аваков поделился подробностями Видео
22:03
Кровавая бойня в Вене: выяснилось, кто взял на себя ответственность Видео
21:53
Астролог раскрыл, что нельзя делать в ноябре: когда критический период Видео
Реклама
21:44
Шахтер разгромно проиграл дома Боруссии в матче Лиги Чемпионов Фото
21:43
Офицер США шокировал заявлением о "президентском проклятии" Видео
21:18
День Казанской иконы Божией Матери 2020 – что делать для замужества и счастья
21:18
В Италии освобожден Виталий Маркив Видео
21:12
Специалисты по кибербезопасности рассказали о самых распространенных вирусах 2020 года
20:51
В СНБО припугнули судей КСУ и заговорили об отставке
20:50
Болит спина: врач назвал ежедневный продукт, который может провоцировать боли Видео
20:50
Ляшко оценил идею о карантине "выходного дня" в Украине
20:42
Противораковый иммунитет: как терапия холодной водой действует на организм Видео
19:58
Волкер рассказал, будут ли США будут помогать Украине после выборов президента Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять