Начинаем с чистого листа: самый модный белый маникюр осень 2020 - фото

Белый маникюр одни обожают и вознесли его до небес, а другие избегают его, и никогда не красят ногти белым лаком – потому что на белом видны все изъяны и шероховатости. Тем не менее, поклонниц у белого масса, а мода осень 2020 делает все возможное, чтобы их стало еще больше – в этом сезоне белый маникюр в трендах.

Банально, но факт, и от этого никуда не убежишь – белый цвет, словно чистый лист бумаги – дарит нам возможность для создания несметного количества дизайнов.

Кроме того, белый лак, как и черный – универсальный, он отлично сочетается с другими лаками, поэтому даже если этот цвет вам не особо нравится, в дуэте с вашим любимым цветом вы получите невероятную игру оттенков – любой цвет на фоне белого выглядит изысканно и особенно красиво.

Белый осенний маникюр 2020 – нежный и пестрый одновременно, он соткан из блестящих и цветных элементов, которые украшают ногти, при этом даже намека на вульгарность нет.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов белого маникюра на осень 2020 – обязательно посмотрите, а вдруг ваше сердце растает, и вы захотите перекрасить ногти в белый цвет.

Модный белый маникюр осень 2020

Черно-белый маникюр

Для тех, кому нужен маникюр, который идеально подойдет к одежде любого цвета, лучше всего остановить свой выбор на черно-белом. Этот маникюр в стиле 60-х годов гарантировано привлечет к вашим рукам внимание, поэтому постарайтесь создать хотя бы на одном из ноготков небанальный рисунок. Используйте точки, полоски и геометрические фигуры, рисуйте их на всех ногтях, или, по старинке, на двух. Помните, контраст смотрится выигрышно, и вы с любым рисунком не проиграете.

Белый маникюр с золотом или серебром

Если хотите элегантный маникюр без претензии, то возьмите на вооружение бледный перламутровый лак. Потом вам понадобится металлический золотой лак - с его помощью нарисуйте геометрические линии на кончиках ногтей.

Читайте также50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фотоВсе те, кому больше по душе серебро, могут использовать серебристый лак или полоску металлической ленты – вариантов, как ее можно удачно приклеить, много, но преимуществом такого дизайна является то, что пальцы можно визуально удлинить. Ногти в такой дизайне выглядят как украшения.

Красно-белый маникюр

Еще одно удачное сочетание для тех, кто любит универсальные, но не слишком кричащие дизайны ногтей. Красно-белый маникюр отлично впишутся в осеннюю пору, и станет находкой для тех, кто хочет выглядеть стильно. Осенний маникюр красный с белым соткан из минималистичных и абстрактных элементов. Лаконичность – ключ к самому модному маникюру на осень 2020.

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Глиттер возвращается

Осень ассоциируется с золотом, поэтому глиттер снова актуален. На белом фоне эти блестки выглядят изящно, они намекают нам на блеск, согревают и радуют глаз. Самый удачный белый маникюр с глиттером – это красивые белые ногти, и только на одном или максимум двух – немного золота.