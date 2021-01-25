Неподражаемые юбки и платья цвета Bubble Gum входят в моду на весну-лето 2021

Мода 2021 пытается не просто угодить всем, а достучаться до каждого сердца и пробудить в нем надежду. Она делает все возможное для того, чтобы вдохновить нас. А еще она дарит нам возможность вернуться в детство, ностальгически вспомнить сладкие конфеты и жвачки, запах которых заставляет улыбнуться, и тот удивительный и неподражаемый розовый оттенок. Хотите верьте, а хотите нет, но тот неординарный ярко-розовый цвет стал одним из самых ярких трендов среди весенне-летних коллекций. Оттенки варьируются от светлых до темных, но общий тон соответствует той классической жевательной резинке, которую мы все любили в детстве. Встречайте – в моду вернулся стиль Бабл Гам (Bubble Gum) из 2000-х.

Правда, конкуренция у розового цвета в этом году будет огромная. Мы уже говорили о том, что главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но розовый цвет – более эмоциональный, безбашенный и порой очень нежный, поэтому вряд ли оставит равнодушными всех тех, для кого одежда - не просто красивый элемент гардероба, но и способ что-то хорошее сказать миру.

Внимательно пересмотрите все свои шкафы и ищите розовый свитер, розовую куртку, розовые брюки. Достаньте все свои розовые вещи и составляйте интересные сочетания. Сочетайте розовый с сиреневым. Или с белым. Наденьте конфетно-розовый свитер поверх белых спортивных брюк. И носите сахарно-сладкое розовое пальто! Живите сегодня, живите весело и радуясь каждому моменту, ведь жизнь – одна, и она прекрасна, что бы в ней не происходило.

Читайте такжеВ моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021Мы сегодня расскажем вам о самых модной одежде весна-лето 2021 розового цвета, которая заслуживает внимания, а в нашей фотогалерее собраны яркие образцы для вдохновения.

Модная одежда весна-лето 2021 цвета Bubble Gum – на что обратить внимание

В моде брюки цвета"жвачки"

Одним из главных трендов сезона весна-лето 2021 будут свободные брюки с высокой линией талии. Но не зацикливайтесь на нейтральных или классических оттенках – для теплой поры можно позволить себе брюки насыщенного розового цвета. Именно на такие брюки делает ставку дом моды Chanel – розовые брюки с высокой талией и цепочкой вместо ремня представлены в коллекции одежды на весну-лето. Хотя там не только брюки в розовом цвете, но и неописуемой красоты костюмы.

Юбки цвета Бабл Гам в тренде

Для тех, кто ищет, чем бы оживить образ на весенне-летнюю пору, находкой станут юбки цвета Bubble Gum – они добавят образу выразительности и легкости. Кроме того, обратите внимание на платья и блузки с розовыми вставками – словно глоток свежего воздуха, они действительно окрыляют. Коллекция одежды Miu Miu весна-лето 2021 в буквальном смысле соткана из розовых оттенков, и все вещи без исключения великолепны.

Платья цвета Bubble Gum – писк сезона

Чтобы выглядеть в сезоне весна-лето, словно яркий и красивый цветок, обратите внимание на платья цвета "бабл гам". Они добавляют образу женственности, магнетизма и особой привлекательности. Такие платья можно найти в коллекциях многих именитых дизайнеров, в том числе и в фантастическом показе The Dolce&Gabbana весна-лето 2021.