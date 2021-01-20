Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021

Мода 2021 подготовила для нас сюрприз: один из самых очаровательных и удобных элементов гардероба, который подходит всем. Встречайте – в моду из 1900-х возвращаются платья-рубашки, в которые столетие назад вдохнула жизнь великая Коко Шанель. И хотя за сотню лет эта модель платья пережила много трансформаций, что-то уютное и теплое, как мамины руки, в нем осталось и невидимым шлейфом протянулось и в 21-й век. Да, меняются ткани, расцветки, акценты, но ничто не способно приглушить какую-то особенную энергию, которую излучает платье-рубашка.

Конечно, в сезоне весна-лето у платья-рубашки будет достойная конкуренция – в нашем материале В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья можете подробнее узнать о ярких трендах сезона. Тем не менее, платье-рубашка станет находкой для тех, кто ищет универсальную вещь, которую можно носить куда угодно: на работу, прогулку и даже вечеринку.

И ошибаются те, кто считает, что платья-рубашки скучные. Даже модели, пошитые по классическому образцу, дарят ощущение легкости и свободы, которая завораживает.

Уже сегодня в продаже можно найти много разных вариантов платьев-рубашек - от кружевных и моделей с принтами до блестящих с цветными блоками. Каждый найдет для себя то, что лучше всего соответствует его стилю. Тем более, что в зависимости от того, с какой обувью вы носите платье-рубашки и какие аксессуары добавляете к нему, оно играет совершенно разными красками.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных платья-рубашках весна-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете потрясающие образцы для понимания трендов с без лишних слов.

Модные платья-рубашки весна-лето 2021: на что обратить внимание

В тренде короткие платья-рубашки

Для тех, кто ищет не просто платье-рубашку, а вариант, который можно носить даже в самую теплую погоду, при этом выглядеть стильно и по-деловому, в тренды выбились короткие платья-рубашки с накладными карманами. Ориентируйтесь на светлые оттенки – бежевый, белый, голубой.

Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

Платья-рубашки в клетку вернулись в моду

Если вы следите за модой, то должны были обратить внимание на то, что клетка опять актуальна. И если осенью и зимой мы носили пальто, то на весну-лето нас ждут эффектные клетчатые платья-рубашки. Короткие, длинные, и даже с кожаными вставками, любые платья-рубашки в клетку заслуживают внимания. А для тех, кто хочет носить такие платья в холодную пору, в моде шерстяные варианты.

Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

В моде платья-рубашки миди

Не длинные и не короткие – именно такие платья рубашки наиболее удачно подойдут для любой ситуации. В моде лаконичные одноцветные модели с подчеркнутой элегантностью - они могут быть слегка приталенными или расклешенными. Черные, белые – идеальные цвета, которые заслуживают внимания. В коллекции одежды Bottega Veneta весна-лето 2021 найдете много роскошных вариантов, от которых сложно оторвать взгляд.

Писк сезона - кожаные платья-рубашки

Цветная эко-кожа в прошлом году завоевала сердца многих женщин в мире, и в этом году не собирается сдавать позиций. Кожаные платья рубашки станут спасением для всех тех, кто ищет универсальное платье на каждый день.

Модные платья-рубашки 2021 / Instagram

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В сезоне весна-лето 2021 в моде платья с крупными надписями и оригинальными принтами. Поэтому если будете проходить мимо очаровательного платья-рубашки с надписями, то смело берите, ведь оно в тренде. Это могут быть и ассиметричные модели, и классические варианты.