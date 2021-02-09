Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото

Маникюр – это очень часто то, что мы чувствуем, что нас волнует и о чем мы хотим сказать Вселенной. Когда нам радостно, наши ногти похожи на красивый сад, когда мы грустим, то ищем убежище в темных и меланхоличных оттенках. А иногда мы просто пытаемся через ногти рассказать о своих мечтах. Наверное, именно поэтому в конце зимы популярность набирает персиковый маникюр, который символизирует лето.

Любимый паблик модниц Instagram в буквальном смысле разрывается от множества фотографий "сладкого" маникюра цвета персиков. Внезапно цвет, который означает сосредоточенность и целомудрие, стал идеальным фоном для множества разных рисунков на ногтях. И правда, персиковый лак – роскошная основа для любого маникюра. Более того, этот цвет менее драматичный, чем уже поднадоевший многим нюдовый.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах персикового маникюра 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете невероятные, вдохновляющие, красивые образцы, которые заслуживают внимания.

Модный персиковый маникюр 2021 – на что обратить внимание

Паутинка на ногтях

Маникюр с паутинкой – это потрясающий дизайн ногтей, который появился не так давно, но быстро покорил сердца многих любительниц экспериментов на ногтях. Причудливые точные 3D-линии, геометрические узоры, которые вы видите на ноготках, создаются гелем паутинкой, или гель-краской. На персиковом фоне "паутинка" выглядит роскошно и элегантно.

Персиковый маникюр 2021 / Instagram

Нежный персиковый маникюр с полоской

Чем светлее лак персикового оттенка вы возьмете, тем теплее получится маникюр. Чтобы подчеркнуть красоту цвета и изящество ваших рук, на каждый ноготок наклейте серебристую гибкую ленту. Такой маникюр выглядит очень эффектно и необычно. Кроме того, учтите, что такие полоски на ногтях визуально вытягивают пальцы.

Персиковый маникюр 2021 / Instagram

Классический персиковый маникюр

В прошлом году многие женщины из-за пандемии вынуждены были научиться делать маникюр в домашних условиях самостоятельно, так как салоны красоты какое-то время были закрыты. Так появилась огромная модная тенденция красить ногти и не украшать их. В принципе, это классика, но обычно все хотели нарисовать на ногтях хотя бы маленькую точку. Философия маникюра изменилась, поэтому сегодня есть немало тех, для кого самый красивый маникюр – это простой маникюр без украшений, где главный акцент идет на цвет.

Персиковый маникюр 2021 / Instagram

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Все, кто любит креативные дизайны, могут смело рисовать на ногтях все, что душа просит. Если это рисунок лаконичный, выполненный черным, тогда персиковая основа – идеальная. Для других рисунков лучше создать белую основу – просто один-два ногтя покрасьте белым лаком, и через них скажите миру все, что хотите.

Персиковый маникюр 2021 / Instagram

Персиковый френч

Если французский маникюр – ваша слабость, то попробуйте сделать его в персиковом цвете. Для этого можно просто покрасить несколько ногтей персиковым лаком, а на остальных сделать классический френч 2021.

Персиковый маникюр 2021 / Instagram

Матовый маникюр

Когда вы увидите, как красиво выглядят ногти, покрытые матовым лаком персикового цвета, то точно захотите создать и себе такое великолепие. Нежный, роскошный и пленительныйи – именно таким получается матовый маникюр в цвете персик!