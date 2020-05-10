Размытый боб – модная стрижка для женщин 30-40 лет: фото

У стрижки боб много вариантов, и один из самых лучших, который чаще всего выбирают женщины в возрасте от 30 до 40 лет – это размытый боб, или A-line bob.

Фишкой этой потрясающей женской стрижки является то, что, с одной стороны, это классика – переход от более коротких волос к более длинным спереди, а с другой – это свежий, более современный взгляд на стрижку, который не давит на вас рамками.

Ведь если стрижка боб – это четкая линия среза, то размытый боб – как вы уже, наверное, сами догадались – это когда линия среза нечеткая. A-line bob – это находка для тех, кто устал от поднадоевших вариантов канонического боба и ищет чего-то нового, легкого и нетривиального, что чарует естественностью и непринужденностью.

Так вот, размытый боб – это когда пряди разной толщины и длины, и отличаются они друг от друга в пределах от 1 до 3 сантиметров, при этом общий силуэт стрижки как у боба. Кстати, о длине – она варьируется от подбородка до уровня плеч, хотя вы можете сделать и удлиненный вариант.

A-line bob – это модная женская стрижка 2020, которая позволяет чувствовать себя уверенно, стильно и ни к чему не обязывает. Такими бывают голливудские звезды в кино – естественными и харизматичными.

Кстати, если вы хотите с порога "заказать" такую стрижку парикмахеру – то вначале убедитесь в том, что он действительно сможет создать у вас на голове этот невероятный шедевр с размытой линией среза.

Стрижка A-line bob способна добавить волосам объема, поэтому ее вполне могут себе позволить и обладательницы тонких волос, и те, у кого они густые.

Главред собрал из Instagram фотогалерею модных вариантов стрижки A-line bob 2020, а также узнал, какие еще варианты размытого боба сейчас в тренде.

Женская стрижка 2020 A-line bob - модные варианты

Шегги A-line bob

Лохматый A-line bob – это самый неидеальный вариант стрижки. С одной стороны – линия среза размытая, с другой – пряди на макушке стригут хаотично и тоже разной длины. Если вы ищете небанальный вариант боба, то шегги A-line bob станет для вас находкой. Эта стрижка – воплощение хаоса, поэтому не старайтесь вытягивать волосы – наоборот, всячески пытайтесь их взлохматить и даже можете закрутить несколько легких локонов.

Удлиненный A-line bob

Мы уже говорили выше о том, что длина размытого боба зависит от вас – выбирайте ту, которая вам больше нравится. Отметим, что стрижка на средние волосы удлиненный A-line bob считается универсальной. Такой размытый боб можно укладывать на любую сторону, делать прически и ежедневно менять образы. Преимущество удлиненного размытого боба является то, что он прост в уходе, подходит женщинам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу.

Челка: в зависимости от формы лица и задачи, которая стоит перед вами, вы можете сделать стрижку размытый боб с челкой.

Укладка стрижки A-line bob

Уже несколько лет подряд в укладке волос сохраняется тенденция – легкие волны, кудри и непринужденность. Поэтому сразу запаситесь пеной для укладки, феном и круглой расческой для создания стильного образа.

Но также примите ко вниманию то, что в 2020 году в моду постепенно возвращаются гладкие волосы – таким образом, если хотите идти в ногу со временем, то не заморачивайтесь с кудрями, а просто красиво высушите волосы и будете на высоте.

Также стилисты обращают внимание на окрашивание волос – вы должны понимать, что красивое окрашивание волос в разы увеличивает эффектность любой стрижки. В то же время – в моде натуральные волосы. Что вам по душе – то и делайте, главное, чтобы вы себе нравились – когда глаза светятся от счастья, стрижка второстепенна.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка острый боб до подбородка - идеальное решение для обладательниц круглого лица. Но есть одно "но". Важно, чтобы линия среза не была слишком ровной, а угол среза должен быть как можно более острым – то есть пряди спереди должны быть длиннее, чем длина волос на затылке.