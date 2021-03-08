С чем носить джинсовую куртку: главные секреты

Мода – переменчива и порой очень привередлива, но в ней всегда находится место для джинсовых курток. Правда, сами джинсовые куртки несмотря на некую универсальность, постоянно улучшаются и прирастают интересными деталями. Сегодня джинсовая куртка вышла за рамки банального и привычного элемента гардероба, который носят в дуэте с джинсами: она стала самодостаточным элементом гардероба, который можно сочетать с разной одеждой. Мы сегодня расскажем вам о том, с чем можно носить джинсовую куртку.

Конечно же, удобные и практичные джинсовые куртки весна-лето 2021 будут эффектно сочетаться с джинсами. Если вы еще не ознакомились с главными джинсовыми тенденциями, то можете подробнее о них узнать в нашем материале Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето.

Тем не менее, пройдя путь длиной в 110 лет, джинсовые куртки точно заслужили свободного плавания, и в сезоне весна-лето 2021 модно носить джинсовую куртку с платьем, юбкой и брюками. Более того, джинсовые куртки наверняка есть у всех, и все они актуальны – классические, трендовые и даже романтичные варианты.

С чем носить джинсовую куртку

С чем носить длинную джинсовую куртку

Если в вашем шкафу ждет своей минуты славы длинная джинсовая куртка, то в сезоне весна-лето 2021 ее лучше всего сочетать с поясом. Это не только добавит акцент на вашу талию, но и сделает куртку более стильной и современной.

Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

С чем носить джинсовую куртку оверсайз

Безразмерные вещи – это огромная модная тенденция 2021 года, и в продаже можно найти много джинсовых курток в таком стиле. Идеально джинсовая куртка оверсайз будет сочетаться с джинсами такого же оттенка. Это как раз тот исключительный случай, когда два разных оттенка денима могут не ужиться, а в образе не будет гармонии.

Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

С чем носить джинсовую куртку 2021 короткую

В этом году в моде джинсовая куртка, которая немного короче оригинала. Это может быть просто обрезанный вариант, или аккуратно подшитый. Такие модели курток очень выигрышно смотрятся с летними платьями, в том числе и длинными: дело в том, что в отличие от классической джинсовой куртки, ее укороченная разновидность красиво подчеркнет фигуру.

Модные джинсовые куртки 2021 / Instagram

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С чем носить джинсовую куртку девушке – еще варианты: