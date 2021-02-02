Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето

Аксессуары делают нашу жизнь интереснее. Это крохотные детали, которые красноречиво говорят о том, насколько внимательны мы к веяниям моды, или наоборот, подчеркивают наше равнодушие к ним. Так или иначе, без акцентов образ становится скучным, а благодаря им – мы можем подчеркнуть свою индивидуальность, показать характер и настроение. Кроме того, исключительно на эмоциональном уровне аксессуары дают нам определенную защиту: с ними комфортнее, они смещают акценты и поглощают взгляды, в том числе и завистливые.

Мода 2021 пытается подарить всячески угодить нам, и пробудить в нас веру в лучшее. Поэтому в трендах много вещей, которые вызывают приятные эмоции и нисколько не раздражают. Например, весной и летом в моде будут потрясающие сумки, которые легко впишутся в современные реалии – в нашем материале Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021 можете подробнее о них узнать.

Модные аксессуары 2021 станут отличным дополнение вашего образа, развеют тоску и вдохновят. Мы сегодня расскажем вам о самых модных женских аксессуарах предстоящего сезона, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов.

Модные аксессуары весна-лето 2021: на что обратить внимание

В моде тонкий ремень в несколько оборотов

Основной тенденцией 2021 года в целом станет акцент на линии талии: уже сегодня модно завязать тонкий пояс в несколько оборотов. При этом такой ультрамодный пояс можно сочетать не только с платьем, но и со свитером. О том, как и с чем сочетать модный пояс, можете узнать, посмотрев показ коллекции одежды Michael Kors весна-лето 2021.

Крупные цепи все еще в тренде

Тяжелые, объемные цепи в стиле 90-х – это все еще горячий тренд. Правда, на весну-лето 2021 они стали еще более массивными. Такие украшения "съедают" все внимание, и даже черное платье заиграет особыми красками, если вы украсите его модной гигантской цепью.

Читайте такжеВ моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х А еще цепи подчеркивают хрупкие женские ключицы и изящный вырез. Посмотрите показ коллекции одежды Victoria Beckham весна-лето 2021, и вы точно захотите огромную цепь и себе.

Аксессуары в морском стиле – яркая модная тенденция

В прошлом году из-за жестких ограничений многие женщины не смогли попасть на море и пляж, поэтому мечты об отдыхе стали для них очень важными. Поэтому в тренды выбились аксессуары на морскую тематику – еще никогда любовь к морским обитателям не была такой большой.

Особого внимания заслуживают красочные серьги или большие подвески в морском стиле – они станут удачным дополнением любого образа, даже делового. Яркие образцы аксессуаров в морском стиле найдете в коллекции одежды Stella McCartney весна-лето 2021.



Мода весна-лето 2021: какие еще аксессуары в тренде