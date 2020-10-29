Шоколадный чай – модное окрашивание волос для брюнеток на осень-зиму: фото

Осень – в разгаре, вместе с ней огромную популярность набирает окрашивание волос шоколадно-коричневым цветом, которое уже окрестили как шоколадный чай. Быть брюнеткой в сезоне осень-зима 2020-2021 модно, поэтому если вы не слишком трепетно относитесь к цвету своих волос, и не считаете, что кардинальная смена цвета волос – это судьбоносное решение, которое точно будет иметь последствия, тогда этот модный оттенок для вас.

Темный цвет волос в сезоне осень-зима 2020-2021 — это огромная модная тенденция в окрашивании. Хотя и не единственная – в нашем Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020 – подробности о покраске волос для блондинок.

Но вернемся к брюнеткам – еще никогда раньше на подиумах не было так много темноволосых моделей.

Справедливости ради отметим, что многие женщины в мире уже подхватили эту тенденцию и красятся в модный цвет волос 2020 шоколадный чай.

Наверное, на фоне происходящего в этом странном году, всем захотелось почувствовать себя сильными и защищенными.

Мы сегодня расскажем вам о самом модном окрашивании волос для брюнеток осень-зима 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модное окрашивание волос осень-зима 2020-2021 шоколадный чай: на что обратить внимание

Суть окрашивания шоколадный чай в том, что основной упор – на темный шоколадный оттенок. А для того, чтобы оттенок не выглядел слишком скучно и мрачно, добавляют светлые пряди.

Окрашивание шоколадный чай / Instagram

В сезоне осень-зима 2020-2021 можно сделать просто однотонный шоколадный оттенок, но лучше всего добавить глубины – и с этой задачей отлично справляются светлые пряди или кончиками волос цвета чай.

Окрашивание шоколадный чай / Instagram

Это очень изысканное окрашивание, которое визуально добавляет волосам объема.

В зависимости от базового цвета и оттенков бликов, которые вы добавите, на выходе получится оригинальное, неповторимое и модное окрашивание.

Именно поэтому уже появилась масса разных разновидностей покраски волос в стиле шоколадный чай – чайное омбре, чайное мелирование.

Окрашивание шоколадный чай / Instagram

В общем, эксперименты приветствуются, но только так рождаются настоящие шедевры.

Модное окрашивание волос 2020 - о чем сообщалось ранее: