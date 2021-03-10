Сила красного: в моде красный маникюр кошачий глаз и матовые ногти

Красный маникюр – это уже классика, и у него, наверное, самая большая армия поклонниц. Его обожают в первую очередь за универсальность: красные ногти красиво сочетаются с любой одеждой. Но главным достоинством красного маникюра является то, что он всегда очень живой, не банальный, притягательный, и он всегда о силе женщины и ее уверенности.

А еще это один из немногих вариантов маникюра, который роскошно и непревзойденно выглядит даже без украшений. Красный цвет – магический, и на ногтях, в том числе и коротких, он смотрится волшебно.

Тем не менее маникюр красный – очень чувствительный к трендам, и каждый сезон открывает нам свои новые грани. Привычный, и в то же время необычный и неповторимый - в этом вся суть модного красного маникюра.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие ногти красные в моде в сезоне весна 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые, надеемся, вдохновят вас.

Модный красный маникюр 2021 весна – тренды

Красный матовый маникюр

Красные ногти отлично смотрятся с любым покрытием. Однако матовый верхний слой придает алому маникюру современный вид. Кроме того, в матовом варианте красный цвет становится более насыщенным. Красные матовые ногти – это всегда магнит для окружающих, потому что они восхитительные. Вы также можете попробовать некоторые ногти покрасить глянцевым лаком – получится очень эффектный и красивый весенний маникюр 2021 красный.

Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Маникюр красный с белым

Покажите свою творческую сторону с помощью красно-белых ногтей. Такой вариант – идеальная основа для тех, кто хочет что-то важное сказать миру. Например, на белом ногте можно нарисовать сердечко, или написать что-то мотивирующее, нарисовать цветок или абстрактный рисунок. В любом случае бело-красный маникюр всегда подразумевает какой-то рисунок или дополнительный акцент.

Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

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Красный французский маникюр

Все мы знаем знаменитый френч - нюдовая база с белыми кончиками. Чтобы придать французскому маникюру особенный и очень привлекательный вид, замените белый цвет красным. В результате получается соблазнительный и утонченный вариант дизайна, который одновременно прост и шикарен. Маникюр френч красный идеально подходит для офиса или вечеринки и является одним из самых универсальных вариантов. При этом он потрясающе выглядит на ногтях любой формы.

Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Черно-красный маникюр

Самый выигрышный вариант дизайна ногтей, сотканных из двух самых сильных оттенков - черного и красного – это когда ногти почти поровну красят черным и красным лаком. Формула "2 на 3" - идеальна, при этом не важно, какой именно цвет будет преобладать. В принципе, уже на этом можно остановиться, ведь в дуэте черный и красный – это завораживающее зрелище.

Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

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Маникюр кошачий глаз красный

Этот вариант дизайна ногтей в последнее время очень востребован. Глубокий красный насыщенный цвет, в котором можно раствориться, не оставляет равнодушным. Этот яркий и без преувеличения красивый красный маникюр не любит украшений, зато он отлично подходит под любую одежду и станет находкой для тех, кто ищет элегантный дизайн ногтей.