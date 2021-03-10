УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Сила красного: в моде красный маникюр кошачий глаз и матовые ногти

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 марта 2021, 03:00

Красный маникюр роскошно и непревзойденно выглядит даже без украшений. А все потому, что красный цвет – магический, и он прекрасен на любых ногтях.

  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram
  • Модный красный маникюр 2021 весна Instagram

Красный маникюр – это уже классика, и у него, наверное, самая большая армия поклонниц. Его обожают в первую очередь за универсальность: красные ногти красиво сочетаются с любой одеждой. Но главным достоинством красного маникюра является то, что он всегда очень живой, не банальный, притягательный, и он всегда о силе женщины и ее уверенности.

А еще это один из немногих вариантов маникюра, который роскошно и непревзойденно выглядит даже без украшений. Красный цвет – магический, и на ногтях, в том числе и коротких, он смотрится волшебно.

Тем не менее маникюр красный – очень чувствительный к трендам, и каждый сезон открывает нам свои новые грани. Привычный, и в то же время необычный и неповторимый - в этом вся суть модного красного маникюра.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие ногти красные в моде в сезоне весна 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые, надеемся, вдохновят вас.

Модный красный маникюр 2021 весна – тренды

Красный матовый маникюр

Красные ногти отлично смотрятся с любым покрытием. Однако матовый верхний слой придает алому маникюру современный вид. Кроме того, в матовом варианте красный цвет становится более насыщенным. Красные матовые ногти – это всегда магнит для окружающих, потому что они восхитительные. Вы также можете попробовать некоторые ногти покрасить глянцевым лаком – получится очень эффектный и красивый весенний маникюр 2021 красный.

Модный красный маникюр 2021 весна
Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Маникюр красный с белым

Покажите свою творческую сторону с помощью красно-белых ногтей. Такой вариант – идеальная основа для тех, кто хочет что-то важное сказать миру. Например, на белом ногте можно нарисовать сердечко, или написать что-то мотивирующее, нарисовать цветок или абстрактный рисунок. В любом случае бело-красный маникюр всегда подразумевает какой-то рисунок или дополнительный акцент.

Модный красный маникюр 2021 весна
Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Читайте такжеСамый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний: главные тренды

Красный французский маникюр

Все мы знаем знаменитый френч - нюдовая база с белыми кончиками. Чтобы придать французскому маникюру особенный и очень привлекательный вид, замените белый цвет красным. В результате получается соблазнительный и утонченный вариант дизайна, который одновременно прост и шикарен. Маникюр френч красный идеально подходит для офиса или вечеринки и является одним из самых универсальных вариантов. При этом он потрясающе выглядит на ногтях любой формы.

Модный красный маникюр 2021 весна
Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Черно-красный маникюр

Самый выигрышный вариант дизайна ногтей, сотканных из двух самых сильных оттенков - черного и красного – это когда ногти почти поровну красят черным и красным лаком. Формула "2 на 3" - идеальна, при этом не важно, какой именно цвет будет преобладать. В принципе, уже на этом можно остановиться, ведь в дуэте черный и красный – это завораживающее зрелище.

Модный красный маникюр 2021 весна
Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

Читайте такжеБелым по черному: самый красивый и модный черный маникюр на весну

Маникюр кошачий глаз красный

Этот вариант дизайна ногтей в последнее время очень востребован. Глубокий красный насыщенный цвет, в котором можно раствориться, не оставляет равнодушным. Этот яркий и без преувеличения красивый красный маникюр не любит украшений, зато он отлично подходит под любую одежду и станет находкой для тех, кто ищет элегантный дизайн ногтей.

Модный красный маникюр 2021 весна
Модный красный маникюр 2021 весна / Instagram

новости моды французский маникюр черно-красный маникюр маникюр кошачий глаз красный маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Сила красного: в моде красный маникюр кошачий глаз и матовые ногти». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дниЛунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правилоКак часто нужно стричь волосы: "золотое" правило В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбитьВ моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодитКаре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Как выглядеть модно весной 2021Как выглядеть модно весной 2021
Следующий материал

Последние новости

03:28
Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак
03:00
Сила красного: в моде красный маникюр кошачий глаз и матовые ногти Фото
02:45
Синоптик спрогнозировал Киеву уход "минусов" и около +10: названа дата Видео
02:20
Чем опасно для тела поедание говяжьей печени Видео
01:36
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
Реклама
01:02
Мендель откровенно рассказала о своем бойфренде Видео
00:52
В Германии обнаружен новый штамм коронавируса Видео
00:19
Весеннее равноденствие: когда наступит в 2021 году и как его провести Видео
00:15
Врач рассказала, кому нельзя есть авокадо Видео
09 марта, вторник
23:57
Лига Чемпионов: Боруссия Д прошла Севилью, а Порту прошел Ювентус Фото
23:39
Украина представила России мирный план по Донбассу - Ермак Видео
23:14
В Украину идет резкое потепление Видео
23:02
У Порошенко оправдались, почему он не явился на допрос по "делу Медведчука" Видео
22:40
У Кравчука рассказали о новой тактике России на Донбассе Видео
22:25
Названы причины медленного темпа вакцинации от коронавируса
22:06
"Уменьшим тарифы наполовину": Госстат показал, насколько Зеленский выполняет обещания Видео
22:05
Как справиться с чувствительными зубами дома: простые способы Видео
22:00
Пенсии в Украине вырастут до 7 тысяч гривен Видео
21:46
Путин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников Видео
21:41
Как перестать "перегибать" с мастурбацией: семь способов Видео
Реклама
21:38
В деле "Столичного" Малюська принял сторону "енакиевских" - совладелец рынка
21:16
Чем опасно вздутие живота: врачи дали ответ Видео
21:09
В деле об убийстве полицейской в Киеве появился новый поворот Видео
21:05
Go_A похвасталась обновленной песней Шум Видео
20:51
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:39
Беларусь выдворяет посла Польши из-за "проклятых солдат"
20:31
Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри Видео
20:30
Названы пять натуральных "монстров-жиросжигателей" Видео
20:20
Еще в одной области Украины заговорили о коллапсе из-за коронавируса Видео
20:08
Комаровский перечислил напитки, которые нельзя давать грудничкам
19:55
Обострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс
19:28
Ткаченко поведал, помогут ли санкции США "забанить" на YouTube каналы Козака Видео
19:19
В Николаеве боец ВСУ жестоко избил водителя троллейбуса Видео
19:03
Консул пригрозил медикам из Польши за отказ лечить пострадавших украинцев Видео
18:55
Названы самые популярные предметы на ВНО-2021
18:51
Не значит рак: какой плохой анализ не всегда указывает на смертельное заболевание Видео
18:44
В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт Видео
18:33
Лимонный сок: как он может улучшить здоровье Видео
18:23
Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ Видео
18:13
Кулеба заявил, что Украина не позволит вмешиваться в закон о нацменьшинствах Видео
Реклама
17:36
Политолог назвал три ключевые темы разговора Зеленского и Байдена Видео
17:30
Украине нужна комплексная программа по охране окружающей среды - эколог
17:10
Израиль снова ссорится с Украиной из-за Шухевича Видео
17:09
Поставщики газа не имеют права предоставлять Нафтогазу данные клиентов - адвокаты
17:06
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
16:58
Самый вкусный рецепт ухи - пошаговая инструкция приготовления Видео
16:38
Как красить глаза тушью под маску для лица Видео
16:35
Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса Видео
16:05
В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ Видео
15:55
В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять