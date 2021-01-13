Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021

Покупка пальто – процедура порой очень изматывающая. Одни ищут модель, которая будет удобной и защитит от любых погодных "подарков", другие долго и тщательно выбирают вариант, который позволит выглядеть привлекательно даже в лютые морозы. А есть и немало тех, кто не знает, что он хочет, но продолжает искать пальто, которое в итоге станет любимым на ближайшие несколько лет. Для всех тех, кто в начале 2021 года находится в активном поиске волшебного пальтишка, которое подарит радость и согреет, мы расскажем о самых модных тенденциях этой зимы.

Можно пойти и другим путем – взять пуховик и закрыть вопрос, ведь в этом году в трендах много неимоверных моделей – в нашем материале В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х можете подробнее о них узнать.

Но если решение принято, и в вашем шкафу для пальто уже освободилось место, то даже не пытайтесь экспериментировать. А если учесть то, что зимы в наших широтах стали теплее, то это еще и разумная покупка. В любом случае, какое бы пальто вы не выбрали, в нем будете выглядеть модно и стильно.

Модные пальто зима 2021 – на что обратить внимание

В моде "папино" пальто

Все большое и безразмерное все еще в тренде, поэтому смело можете покупать шерстяное пальто, размер которого похож на XXL. В таком пальто со стороны может показаться, что вы одели верхнюю одежду вашего отца или друга – именно поэтому такое пальто уже давно окрестили, как "папино". Фокус в простоте. Выберите однотонный цвет и наденьте минималистичный наряд. Например, джинсы с белой футболкой и простые кроссовки. Получится случайный, сильный и стильный образ одновременно.

Модные пальто зима 2021 / Instagram

Стеганое пальто снова актуально

Если вы ищете легкое, стильное и теплое пальто, то обратите внимание на стеганые модели. Это больше, чем просто куртка, и выглядит шикарнее, чем просто обычное пальто. В стеганом пальто тепло и удобно, его можно сочетать с любой одеждой, поэтому для повседневной жизни оно станет находкой. Модные цвета – хаки, бордовый, оливковый, черный, серый и синий.

Модные пальто зима 2021 / Instagram

Пальто в клетку вернулось в моду

В этом году на передовой моды оказались зимние пальто в клетку. Не проходите мимо эффектного пальто с поясом и оригинальным принтом гусиная лапка, который пришел к нам из далеких 30-х. Также внимания достойны классические варианты - изящные пальто с крупной клеткой и английским шармом.

Модные пальто зима 2021 / Instagram

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Похожие ну шубки, женские пальто из меха чебурашки цвета песка, фуксии, красной смородины или камня завораживают, поэтому этой зимой у них появилась целая армия поклонниц. Они добавляют образу легкости, в них уютно, они притягивают взгляды – поэтому этот тренд еще "горячий" и остынет не скоро.

Модные пальто зима 2021 / Instagram

В моде кожаное пальто-пуховик

2020-й год вернул нам кожу, и это возвращение было настолько громким, что появление кожаных пуховиков-пальто никого не удивило: наоборот, они многим понравились. Тем более, что дизайнеры в своих коллекциях начали использовать искусственную цветную кожу. Мода 2021 к коже по-прежнему лояльна.