В моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фото

Знаменитая женская стрижка сессон – уникальная. Она, словно чародейка, в считанные минуты превращает женщину в элегантную и стильную красавицу, взгляд от которой сложно оторвать.

Конечно, сделать такую стрижку решится не каждая женщина, по крайней мере, сразу с порога. К стрижке сессон нужно прийти, и этот путь устлан мечтами о лучшей жизни, внутренними трансформациями и грезами о новой себе – успешной и счастливой.

Несмотря на то, что стрижка сессон выглядит очень романтично, на самом деле, нужно быть сильной и уверенной в себе, чтобы ее сделать, ведь прическа акцентирует внимание не только на линии глаз, но и на лице и даже шее.

В 2020 году стрижка сессон оказалась на вершине моды – летом многих женщин в мире привлекала короткая стрижка с округлым силуэтом родом из 70-х: именно в то время легендарный английский парикмахер Видал Сассун (Сессон) подарил миру новую технику стрижки.

Суть стрижки сессон проста – подстричь волосы и забыть об их укладке: для того, чтобы прическа выглядела эффектно, нужно всего лишь помыть волосы и высушить их. "Помыть и носить", - таков девиз стрижки сессон.

Но для того, чтобы стрижка выглядела потрясающе, ее должен выполнить настоящий мастер – важно, чтобы линия среза была идеальной, и чтобы волосы после лёгкого встряхивания головой возвращались в исходную позицию. Это и есть настоящая стрижка сессон!

Стрижка сессон только набирает обороты, поэтому в 2021 году с вершины моды она не исчезнет – смело можете ее рассматривать в качестве новой стрижки для себя.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки сессон 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка сессон 2020-2021: на что обратить внимание

Стрижку сессон стригут очень тонкими слоями, начиная из затылка – каждый новый слой должен перекрыть предыдущий буквально на 1-2 миллиметра. Для чего? Такая техника стрижки позволяет получить потрясающий эффект – волосы загибаются вовнутрь, именно поэтому прическа сессон не требует особых усилий для укладки.

Если стрижку выполнили "по правилам", то вам не должен быть страшен ветер, и вы при этом не должны ходить ровно, не поворачивая резко голову, как королева. Вы не должны стремиться к тому, чтобы зафиксировать стрижку в идеальном состоянии. На самом деле идеальная стрижка сессон 2020-2021 выглядит очень живо и сногсшибательно.

Модная женская стрижка сессон / Instagram

Челка. Вполне может так случится, что в парикмахерской вам могут сказать, что стрижка сессон – это исключительно полукруглая челка, а иначе это не сессон. Но вы не обязаны делать энциклопедический вариант стрижки сессон, тем более, сегодня.

В 2020-2021 году короткая стрижка сессон отлично "дружит" с разными челками - асимметричной, рваной, "детской" - в итоге вы получите уникальную стрижку, которая есть только у вас, и в этом нет ничего плохого!

И еще. Стрижка сессон – это не обязательно короткие волосы, при желании можете сделать ретро-вариант – сессон на длинные волосы или средние.

Кому подходит стрижка сессон

Будете удивлены, но эта роскошная прическа красиво сочетается с лицом любой формы. Кроме того, не имеет значения даже возраст – все, кому нравится эта стрижка, могут ее стричь себе в удовольствие.

Но тип волос – важен. Стрижка сессон фантастически смотрится только на густых волосах. Если у вас тонкие волосы, то, к сожалению, стрижка сессон не для вас – результат вас разочарует.

Укладка стрижки сессон

Для того, чтобы привести стрижку сессон в порядок, вам понадобится только фен: нужно высушить волосы после мытья, вот и вся укладка.

Но стрижку нужно периодически корректировать, поэтому приготовьтесь к тому, что будете частым гостем у своего парикмахера.

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