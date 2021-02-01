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В моде женские короткие стрижки шегги из 70-х и шапочка в стиле 60-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 февраля 2021, 03:50

Прежде чем бежать к парикмахеру, узнайте, подходит ли вам короткая стрижка. А определить это проще простого, только возьмите в руки карандаш и линейку.

  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram
  • Женские короткие стрижки 2021 Instagram

2021 год пройдет под девизом коротких стрижек. И одной из самых популярных женских стрижек на короткие волосы опять станет знаменитый боб. Неудивительно, ведь сегодня эту стрижку можно легко подогнать под лицо любой формы.

Если короткая стрижка – для вас не что-то совершенно новое, то скорее всего в ходе выбора стрижки возникает только один вопрос: "А что я еще не пробовала?" Для вех тех, кто только стоит на пороге кардинальных изменений в жизни, советуем прежде чем бежать в салон красоты, самостоятельно определить, подходит ли вам короткая стрижка. Также хотим обратить ваше внимание на то, что любая короткая стрижка выглядит в разы эффектнее и привлекательнее, если волосы окрашены. В нашем материале В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд можете подробнее узнать о трендах в покраске волос на 2021 год.

Но вернемся к тому, как узнать, что короткие волосы вам подходят. Чтобы стрижка не превратила вашу жизнь на некоторое время в трагедию, возьмите карандаш, линейку, и подойдите к зеркалу. Все, что вам нужно – это приложить карандаш к подбородку горизонтально. После этого нужно измерить расстояние от карандаша до мочки уха.

Так вот, если окажется, что расстояние от подбородка до мочки уха равно 5,7 сантиметра и меньше – то короткая стрижка вам подойдет отлично. А всем тем, у кого этот показатель выше, советуем ориентироваться на стрижки на средние волосы. Исключения из этого правила, конечно, бывают, но чаще всего оно не ошибается.

А теперь мы расскажем вам о самых модных коротких стрижках на весну-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания современных трендов.

Модные женские стрижки на короткие волосы 2021 – на что обратить внимание

Короткая стрижка шегги – пламенный привет из 70-х

Эта удивительная стрижка последние несколько лет подбиралась к вершине моды, и наконец вернулась во всей красе. Женская стрижка шегги на короткие волосы – идеальный вариант для тех, кто хочет придать волосам объема. Главным преимуществом стрижки шегги является то, что ее можно адаптировать к форме вашего лица.

Женские короткие стрижки 2021
Женские короткие стрижки 2021 / Instagram

Суть стрижки в том, что пряди стригут хаотично, и в результате получается очаровательная лохматость. Добавьте эффектную челку на две стороны или густую удлиненную челку и получите стильную прическу неописуемой красоты.

В моду вернулась стрижка шапочка в стиле 60-х

Короткая стрижка шапочка станет находкой для тех, кто хочет выглядеть изящно и элегантно. Суть стрижки в том, что волосы равномерно подстригаются по бокам и сзади, а на макушке волосы удлиненные. Готовый результат похож на шляпку гриба, отсюда еще одно название стрижки - гриб.

Женские короткие стрижки 2021
Женские короткие стрижки 2021 / Instagram

Вариантов у современной и модной стрижки 2021 шапочка много, и все эксперименты только приветствуются. Например, смелые и сильные женщины могут сделать виски выбритыми.

Женская короткая стрижка пикси в тренде

Стрижка пикси обладает впечатляющим антивозрастным эффектом и несмотря на длину, она добавляет образу женственности. Эта коротка стрижка станет находкой для тех, у кого лицо овальной или слегка вытянутой формы. Самое главное в стрижке пикси - сделать правильную челку.

Женские короткие стрижки 2021
Женские короткие стрижки 2021 / Instagram

Удлиненная челка позволит вам экспериментировать – ее можно накрутить, уложить волнами в стиле ретро, красиво вытянуть утюжком или зачесать назад. Также обратите внимание на ушки – их можно оставить открытыми, или закрыть волосами и получить очень нежный вариант стрижки.

Стрижка боб – универсальный вариант для всех

Женская стрижка боб визуально похожа на каре, но более мягкая – она отличается красиво обработанной шеей и удлиненными прядями спереди. Стрижка боб подходит большинству женщин. Она не требует особых усилий для укладки, поэтому в любой ситуации такая стрижка позволит чувствовать себя на высоте.

Женские короткие стрижки 2021
Женские короткие стрижки 2021 / Instagram

Не зацикливайтесь на классическом варианте боба, добавьте рваные пряди, которые осовременят стрижку, или асимметрию. Легкая лохматость в тренде, поэтому укладывать волосы будет не сложно.

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