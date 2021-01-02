В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом

В 2021 году дизайн ногтей будет кардинально отличаться от того, что был в прошлом году. Наконец-то мы уходим от подчеркнутого минимализма и монохромного маникюра, который, казалось, полностью вытеснил всевозможные рисунки и украшения на ногтях. Ногти 2021 излучают позитив, они яркие, теплые и вдохновляющие.

Конечно, некоторые варианты дизайна ногтей уже стали классикой, и перейдут в новый год без каких-либо условностей. Например, мы можем запросто сделать маникюр с паутинкой – в нашем материале В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой можете найти много интересных идей дизайна.

В то же время четко вырисовываются новые тенденции. Любимый паблик модниц Instagram уже пестрит фотографиями потрясающих вариантов маникюра на 2021, и о самых ярких из них мы вам сегодня расскажем.

Модный маникюр 2021 – тренды

Прозрачный французский маникюр

Для всех тех, кто обожает французский маникюр, в моду входит прозрачный гелевый френч. Суть этого маникюра в том, что улыбка, или кончики ногтей, должны быть прозрачными, а остальная часть – красочная или даже с узорами. Кроме того, прозрачные "улыбки" тоже могут быть украшены узорами – так выглядит элегантный французский маникюр 2021.

Модный маникюр 2021 / Instagram

В трендах маникюр с текстурами

Натуральные текстуры продолжают покорять сердца всех женщин мира. Наряду с мраморным маникюром, в моде будут ногти с эффектом камня, дерева, перьев, шерсти и листьев. А ближе к лету опять в трендах будет океанская волна и жемчужины. Такой маникюр идеально подходит для любого повседневного образа, он мягкий, спокойный и всегда вдохновляет.

Модный маникюр 2021 / Instagram

Нюдовый маникюр с золотом

Одним из самых трендовых вариантов маникюра на 2021 станет нюдовый с добавлением золота. Это одно из самых удачных, лаконичных и в то же время роскошных сочетаний. Вы можете взять в качестве основы бежевый лак, бледно-розовый и даже телесный – в любом случае получится роскошный маникюр. Только золотом не увлекайтесь -нужны штрихи, а не полностью золотые ногти.

Модный маникюр 2021 / Instagram

Маникюр с графическими рисунками

Все те, кто любит минимализм и в 2020 году привык к нему, могут взять на заметку стильный дизайн ногтей с графическими рисунками. Просто покрасьте ногти светлым лаком, и на одном-двух ногтях нарисуйте изображение черным цветом.

Читайте такжеСамый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фотоМожно также покрасить все ногти темным лаком, а один – светлым, и на светлом тоже нарисовать лепесток, цветок, геометрическую фигуру или какой-то сложный рисунок с особым смыслом - получится лаконично и стильно.