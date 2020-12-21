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В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 декабря 2020, 04:07

Уже несколько лет подряд слабость многих женщин – крупные заколки, которые способны эффектно украсить любую прическу. Они все еще в трендах.

  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram
  • Аксессуары для волос 2021 Instagram

Уже не первый год аксессуары для волос пользуются огромной популярностью. Но в 2020 году внимание к заколкам, резинкам и обручам возросло. Конечно же, подогрела интерес к ним пандемия, ведь многие "переселились" работать домой, и возникла острая необходимость что-то делать с волосами. Но не только те, кто активно общается через Zoom, время от времени пополняют свои запасы модных аксессуаров для волос. Сейчас это уже общий тренд, и противиться ему нет смысла.

От зажимов с когтями в стиле 90-х до ярких бантиков, которые оживят ваши однотонные зимние наряды, - это лучшие аксессуары для волос, которые вы легко можете найти в продаже уже сегодня. И даже если у вас короткие волосы, то не стесняйтесь украшать прическу модными заколками, которые добавят образу изюминки. В нашем материале Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой можете подробнее узнать о потрясающих стрижках на короткие волосы на 2021 год.

Но вернемся к аксессуарам. Одновременно в трендах много разных приспособлений для украшения волос, поэтому каждая девушка и женщина гарантированно найдет для себя особенный аксессуар, который сместит акценты, выгодно подчеркнет стрижку, цвет волос и просто украсит образ, сделает его более эффектным и ярким.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных аксессуарах для волос сезона зима 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете модные образцы для вдохновения.

Модные аксессуары для волос 2021

В моде крупные банты в стиле 90-х

Мода из далеких 90-х пустила глубокие корни в нашу реальность, поэтому яркие бархатные банты, которые в те времена многие шили самостоятельно, сейчас в тренде. Мода 2021 дарит нам этот великолепный и очень женственный аксессуар, который отлично дополнит и освежит образ.

Аксессуары для волос 2021
Аксессуары для волос 2021 / Instagram

Резинка из 1990-х все еще в трендах

Пришел к нам из "лихих" 90-х еще один странный, но очень удобный аксессуар для укладки волос – объемная резинка из бархата или сатина, которая не портит волосы. Возродившись весной во время карантина, эта резинка нарастила армию поклонниц и будет с нами и в 2021 году.

Аксессуары для волос 2021
Аксессуары для волос 2021 / Instagram

Хит сезона – объемные заколки

Уже несколько лет подряд слабость многих женщин – крупные заколки, которые способны эффектно украсить любую прическу. Из трендов они пока не ушли. Правда, детали немного изменились. Прямо сейчас в моде заколки радужных оттенков.

Аксессуары для волос 2021
Аксессуары для волос 2021 / Instagram

Обручи с жемчужинами – модная тенденция 2021

Еще один аксессуар для волос, который, к счастью, никуда не денется, это повязка на голову и обруч, которые добавят любому образу гламура. Особенного внимание заслуживают обручи, щедро украшенные жемчугом, который уже не раз доказал, что действует, словно магнит, и способен вытянут любой образ.

Аксессуары для волос 2021
Аксессуары для волос 2021 / Instagram

Читайте такжеНепревзойденная стрижка французский боб входит в моду на 2021 год - фотоКакие еще аксессуары для волос в моде:

  • Зажимы в виде когтя или панциря черепашки в стиле 90-х.
  • Заколки в стиле "невидимок", но покрупнее.

прическа
Сейчас вы просматриваете новость «В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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