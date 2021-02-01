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В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 февраля 2021, 06:02

Капри входят в тренды. И в предстоящем весенне-летнем сезоне вы увидите их великое множество - они будут яркими и немного экстравагантными.

  • Модные капри 2021 Instagram
  • Модные капри 2021 Instagram
  • Модные капри 2021 Instagram
  • Модные капри 2021 Instagram
  • Модные капри 2021 Instagram
  • Модные капри 2021 Instagram

Забудьте на время о шортах. И не вспоминайте о бермудах. По крайней мере, ближайшую весну и лето вершину моды 2021 будут штурмовать капри длиной до колен. Рожденные в 1940-х, эти очень удобные короткие брюки внезапно опять стали фаворитами многих известных дизайнеров одежды, и открывают с нами новое десятилетие.

Как видим, ее величество Мода 2021 погрузилась глубоко в прошлое, и словно дотошный ревизор, выискивает для нас удивительные вещи, которые созвучны настроению и потребностям современности. Обратите внимание, что в этом году в моду вернулись роскошные брюки – в нашем материале Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 можете подробнее узнать о них.

Вместе с тем капри входят в тренды. И в предстоящем весенне-летнем сезоне вы увидите много стильных вариантов брюк до колен - они будут яркими и немного экстравагантными. Хотя главное при выборе капри – это длина. Да, в этом году наиболее актуальный вариант – слегка прикрывающий колено, но особенности фигуры никто не отменял.

Если у вас длинные ноги, то классические капри будут выглядеть как шорты, а это уже совершенно другая история – в этом случае подбирайте удлиненные варианты.

Все те, у кого ноги короткие, в идеале должны ориентироваться на капри длиной до середины голени – они визуально удлинят ноги.

Модные капри весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моде капри с цветочными принтами

В этом году в моду врывается еще один ошеломительный тренд – пэчворк. Поэтому самые модные капри – это модели, пошитые из цветных лоскутов, или украшенными кусочками ткани.

Внимательно посмотрите коллекцию одежды Dolce&Gabbana весна-лето 2021 – там представлены космические, нереальные капри, в которые невозможно не влюбиться с первого взгляда. А капри с цветочными принтами – это вершина мечтаний всех романтических натур.

Джинсовые капри вернулись в моду

Отличная альтернатива джинсам – капри из денима. Этой весной и летом они точно завоюют сердца всех тех, кто ценит удобство превыше всего. Это могут быть аккуратные модели или варианты свободного кроя с рваным краем.

Оттенки денима - самые разные, лишь бы вам нравилось. Их можно сочетать и с сапогами или туфлями на высоких каблуках, и с удобными кроссовками. Джинсовые капри найдете в коллекции одежды Balenciaga весна-лето 2021.

В моде монохромные капри

Если вы еще не решили, стоит ли добавлять капри в свой гардероб, то все ваши сомнения развеет коллекция одежды Balmain весна-лето 2021. Она буквально соткана из них. Серые капри классического кроя – это невероятно стильно и очень эффектно.

Читайте такжеДлинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-летоТакже вы еще раз можете убедиться, что джинсовые капри – это писк сезона, и если у вас где-то в шкафу давно лежат похожие капри, то самое время их доставать!

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