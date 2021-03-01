УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 марта 2021, 06:29

Некоторые прошлогодние тренды опять актуальны, и вполне вероятно, что в вашем шкафу уже есть стильный пиджак женский, который пора освежить.

  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram
  • Модные пиджаки весна-лето 2021 Instagram

Календарная весна наступила, а это значит, что очень скоро мы сбросим с себя теплую и громоздкую верхнюю одежду, и переоденемся в легкие куртки и женские пиджаки. Конечно, погода может еще не раз неприятно удивить, и единственным нашим желанием в такие дни может стать только кардиган или уютное пальто. Тем не менее, уже само осознание того, что наступила весна, дарит крылья, и пробуждает желание красиво одеваться.

Не важно, планируете вы совершать покупки в этом сезоне или нет, но знать о том, чем дышит Мода весна-лето 2021, вы просто обязаны. Тем более, что некоторые прошлогодние тренды опять актуальны, и вполне вероятно, что в вашем шкафу есть стильный пиджак женский, который пора освежить и подготовить к новым выходам в свет.

Для тех, кто не слишком доверяет весне, в моде красивые плащи, которые защитят от сюрпризов переменчивой погоды – в нашем материале Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021 можете подробнее о них узнать.

А если вы намерены пройти через весну и лето элегантно, эффектно и неповторимо, то обратите внимание на модные пиджаки женские 2021.

Модные женские пиджаки весна-лето 2021: главные тренды и новинки

В моду входят креативные силуэты

В этом году нас ждет много необычных силуэтов пиджаков. Это совершенно новые и необычные творения, от которых сложно оторвать взгляд. Например, в коллекции одежды Balmain весна-лето 2021 вы найдете красивые женские пиджаки с острыми и высокими плечами. Они уже узнаваемы, и они неподражаемы.

"Папины" пиджаки все еще в тренде

Уже несколько сезонов подряд в моде вещи, которые по силуэту и размеру напоминают мужские аналоги. И, судя по всему, эта тенденция с нами надолго. Такой пиджак женский 2021 имеет слегка свободный покрой, поэтому отлично подходит и для похода на работу, и для неспешной прогулки по городу.

Читайте такжеКостюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021Особого внимания наряду с классическими темными вариантами в мелкую полоску заслуживают "мужские" пиджаки для женщин ярких сочных расцветок. Например, в коллекции одежды Versace весна-лето 2021 найдете фантастические женские пиджаки цвета лаванды и морской волны.

В моду вернулись пиджаки с укороченными рукавами

Не волнуйтесь, в таком пиджаке вы мерзнуть не будете. Дело в том, что такой вариант в весенне-летнем сезоне смело можно сочетать с укороченным топом или теплой кофточкой. Также удачный дуэт – пиджак плюс платье. Стильные пиджаки женские с укороченными рукавами увидите в потрясающей коллекции одежды Chanel весна-лето 2021.

Мода весна-лето 2021: какие еще пиджаки в трендах

  • В моде стильные женские пиджаки с логотипами.
  • Женские пиджаки с рукавами-воланами в тренде.
  • Пиджаки женские в стиле пэчворк входят в моду.

новости моды мода 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле провансВ моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-летоНеобыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето В моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбитьВ моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Что говорит цвет одежды о вашей личностиЧто говорит цвет одежды о вашей личности Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021
Следующий материал

Последние новости

07:41
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство
07:34
Летальность COVID-19 в Украине увеличится: Голубовская уточнила, кто окажется под ударом Видео
07:02
В Армении оппозиция предложила премьеру Пашиняну политическую сделку Видео
06:29
Трамп рассказал, пойдет ли в президенты США еще раз Видео
06:29
В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки Фото Видео
Реклама
06:00
Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить Видео
05:43
Лукашенко загнан в угол и вынужден сдать Беларусь Путину – журналист Видео
05:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
05:03
Эксперт объяснил, в чем проблема законопроектов о коллаборационистах Видео
05:02
Какие вещества заставляют людей объедаться - ответ диетолога Видео
04:30
Синоптик дал неожиданный прогноз погоды до лета с морозами и "потопом" Видео
04:24
Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Видео
04:08
День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Видео
03:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
02:45
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
02:29
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
01:58
Замужняя учительница попалась на сексе с школьником-подростком Видео
01:30
Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко Видео
00:57
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
00:39
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
Реклама
00:19
С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта в открытках, гиф и на словах Видео
28 февраля, воскресенье
23:57
Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной Видео
23:27
Глава Меджлиса поведал, в какую "ловушку" попали крымские татары Видео
23:10
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры Видео
22:45
Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки
22:09
Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму
22:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:42
У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Видео
21:39
Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом Видео
21:11
У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка
20:58
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
20:49
Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
20:34
Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой Видео
20:32
В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно
20:27
СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении Видео
20:26
Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда Видео
20:10
Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы
19:58
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом Видео
19:39
Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
19:35
У Зеленского объяснили ситуацию по переговорам с Байденом Видео
Реклама
19:32
Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал Видео
18:59
Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о передаче власти своим сыновьям Видео
18:50
Прибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий Видео
18:34
У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина Видео
18:21
Кодзима работал над эксклюзивным хоррором для Stadia – его отменили
18:20
"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины Видео
18:17
Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска
17:37
"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС Видео
17:26
Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять