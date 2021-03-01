В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджаки

Календарная весна наступила, а это значит, что очень скоро мы сбросим с себя теплую и громоздкую верхнюю одежду, и переоденемся в легкие куртки и женские пиджаки. Конечно, погода может еще не раз неприятно удивить, и единственным нашим желанием в такие дни может стать только кардиган или уютное пальто. Тем не менее, уже само осознание того, что наступила весна, дарит крылья, и пробуждает желание красиво одеваться.

Не важно, планируете вы совершать покупки в этом сезоне или нет, но знать о том, чем дышит Мода весна-лето 2021, вы просто обязаны. Тем более, что некоторые прошлогодние тренды опять актуальны, и вполне вероятно, что в вашем шкафу есть стильный пиджак женский, который пора освежить и подготовить к новым выходам в свет.

Для тех, кто не слишком доверяет весне, в моде красивые плащи, которые защитят от сюрпризов переменчивой погоды – в нашем материале Неподражаемые длинные плащи из 90-х вернулись в моду на весну 2021 можете подробнее о них узнать.

А если вы намерены пройти через весну и лето элегантно, эффектно и неповторимо, то обратите внимание на модные пиджаки женские 2021.

Модные женские пиджаки весна-лето 2021: главные тренды и новинки

В моду входят креативные силуэты

В этом году нас ждет много необычных силуэтов пиджаков. Это совершенно новые и необычные творения, от которых сложно оторвать взгляд. Например, в коллекции одежды Balmain весна-лето 2021 вы найдете красивые женские пиджаки с острыми и высокими плечами. Они уже узнаваемы, и они неподражаемы.

"Папины" пиджаки все еще в тренде

Уже несколько сезонов подряд в моде вещи, которые по силуэту и размеру напоминают мужские аналоги. И, судя по всему, эта тенденция с нами надолго. Такой пиджак женский 2021 имеет слегка свободный покрой, поэтому отлично подходит и для похода на работу, и для неспешной прогулки по городу.

Читайте такжеКостюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021Особого внимания наряду с классическими темными вариантами в мелкую полоску заслуживают "мужские" пиджаки для женщин ярких сочных расцветок. Например, в коллекции одежды Versace весна-лето 2021 найдете фантастические женские пиджаки цвета лаванды и морской волны.

В моду вернулись пиджаки с укороченными рукавами

Не волнуйтесь, в таком пиджаке вы мерзнуть не будете. Дело в том, что такой вариант в весенне-летнем сезоне смело можно сочетать с укороченным топом или теплой кофточкой. Также удачный дуэт – пиджак плюс платье. Стильные пиджаки женские с укороченными рукавами увидите в потрясающей коллекции одежды Chanel весна-лето 2021.

Мода весна-лето 2021: какие еще пиджаки в трендах