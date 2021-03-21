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Весенний маникюр на короткие ногти 2021 для чудесного настроения

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 марта 2021, 04:28

В этом году у моды важная цель – она пытается нас вдохновить и подарить веру в лучшее, а ногти, по ее замыслу, должны этому поспособствовать.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Маникюр на короткие ногти на весну стал ярким и жизнеутверждающим. В моде все еще преобладает лаконизм, но особого внимания заслуживают интересные дизайны и необычные сочетания.

Конечно, самый простой способ сделать стильный маникюр 2021 на короткие ногти – это всего лишь покрасить ногти лаком. Даже если вы больше ничем не украсите ногти, то все равно ваши руки будут выглядеть великолепно. Такой вариант – находка для тех, кто в период пандемии отказался от походов в салоны красоты и начал оттачивать мастерство маникюра в домашних условиях.

Но в этом году у моды есть важная цель – она пытается нас вдохновить, поднять нам настроение и подарить веру в лучшее, и ногти, по ее замыслу, тоже этому должны поспособствовать.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 – тренды

Разноцветные ногти

Самым главным правилом маникюра на короткие ногти этой весной является то, что вы должны превратить их в фонтан красок. Выбирайте любые пастельные оттенки, подарите каждому ноготку свой цвет – и вы в тренде.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Лунный маникюр на короткие ногти

В этом году в моде яркие матовые лаки. Но если хотите создать красивый маникюр на короткие ногти, от которого сложно будет оторвать взгляд, то добавьте на них лунки.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Нежный маникюр на короткие ногти

Самый модный маникюр на короткие ногти весна соткан из цветов. Правда, много цветов рисовать на ногтях не нужно. Достаточно ими украсить один ноготок – получится потрясающе.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Изысканный маникюр на короткие ногти

Будете приятно удивлены, но всевозможные принты животных роскошно "разливаются" на коротких ногтях. Более того, именно на них они не выглядят вульгарно.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Французский маникюр на короткие ногти

Кто сказал, что френч и короткие ногти несовместимы? Наоборот, френч на коротких ногтях выглядит волшебно. Главное, позвольте себе выйти за рамки классики – покрасьте основу ногтя цветным лаком, а "улыбку" сделайте белой – получится невероятно красиво.

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram
Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Весенний маникюр на короткие ногти 2021 / Instagram

Модный маникюр 2021 – о чем сообщалось ранее:

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