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Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео

18 октября 2020, 03:40

Самые веселые, забавные и наоборот – сексуальные и стильные идеи мейкапа на Хэллоуин 2020 подобрал Главред.

Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать бомбезный грим на Хеллоуин
Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать бомбезный грим на Хеллоуин / 1zoom.ru

Хэллоуин в 2020 году Украина и весь остальной мир отметят в условиях карантина – когда и разрядка нужна, душа требует праздник, и без медицинской маски в общественных местах не обойтись. Так что макияж на Хэллоуин 2020 стоит продумать заранее.

Конечно, если компания собралась гулять на свежем воздухе или посидеть в кафешке, то там маску снять разрешат. Поэтому, делая макияж на Хэллоуин 2020, пренебрегать яркой помадой и гримом для нижней части лица все же не стоит.

Читайте такжеХэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и какЕсть и еще один способ весело провести Хеллоуин в карантин – сделать карантинную маску частью жуткого образа на Хэллоуин: то есть нарисовать рожицу, шрамы или кровавые потоки прямо на ткани. Или маску – прямо на лице.

Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать бомбезный грим на Хеллоуин
Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать бомбезный грим на Хеллоуин

Как сделать самый крутой макияж на Хэллоуин 2020, разобрался Главред.

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Мейкап на Хэллоуин 2020

Традиционно самые популярные образы на Хэллоуин в Украине – сексуальная медсестричка, убийственная монашка, секси кошечка, таинственная фея, гламурная кукла и Франкенштейн. Самый простой и легкий образ на Хеллоуин – это приведение (причем тут сама простынь уже играет роль карантинной маски) и тыквы. Последнее – ярко и мило.

В период пандемии коронавируса акцент всё же лучше делать на глаза. Можно сделать из них отдельный образ на Хэллоуин – нарисовав тематическую картину на веках.

Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать красивый грим на Хеллоуин в карантин
Макияж на Хэллоуин 2020 - как сделать красивый грим на Хеллоуин в карантин
Вариант попроще

А можно – сделать веки центром всего феерично-головокружительного образа на Хэллоуин.

Макияж на хэллоуин 2020 легкий - мейкап на хэллоуин
Макияж на хэллоуин 2020 легкий - мейкап на хэллоуин
Зашитый рот нарисовать можно и поверх маски

Грим на Хэллоуин для парней обычно более сдержанный – без глиттера, гламура и блесток. Тут отлично подойдет стильная классика – черно-белая палитра или образ Джокера, который после фильма с Хоакином Фениксом в этом году снова на пике популярности.

грим на хэллоуин 2020 для парней
грим на хэллоуин для парней - аквагрим на хэллоуин
грим на хэллоуин для парней - аквагрим на хэллоуин

Оригинальные идеи макияжа на Хэллоуин: видео

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