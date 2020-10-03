Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как

Костюм и макияж на Хэллоуин стоит продумывать заранее, ведь жуткий, но красивый образ на Хеллоуин – гарантия праздничного настроения.
Хэллоуин в 2020 году отмечается такого же числа, как и во все предыдущие годы – в ночь с 31 октября на 1 ноября. То есть Хеллоуин 2020 отпразднуют в последние выходные месяца, с субботы на воскресенье.
Главные традиции на Хэллоуин – надеть страшный костюм и напугать друзей и знакомых.
Цвета, что символизируют Хэллоуин – черный (как ночь) и оранжевый (как тыква на Хеллоуин).
- История Хэллоуина
- Традиции Хэллоуина: костюм, макияж, грим и украшения
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История Хэллоуина
У праздника языческие корни: в это время наши давние предки праздновали Самайн – праздник окончания сбора урожая, первый день зимы, а еще праздник мертвых в Ирландии и Шотландии. После прихода христианства в современную Британию на смену Самайну пришел День всех святых (All Hallow's Eve), название которого и преобразовалось со временем в Хэллоуин.
Эмигранты из Великобритании перевезли Хэллоуин и в США, где на сегодняшний день Хеллоуин является одним из самых популярных праздников года (уступая пальму первенства лишь католическому Рождеству).
Традиции Хэллоуина: костюм, макияж, грим и украшения
Самый знаменитый лозунг Хеллоуина – "Сладость или гадость": мол, не откупишься конфетами, сделаем какую-то подлянку. Но требовать угощение могут лишь те, кто честно постарался и сделал себе жуткий макияж на Хэллоуин, подобрал костюм на Хеллоуин и не забыл про украшения.
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Дома также украшают искусственной паутиной и всякими монстрами. Особо красиво получается у профессиональных декораторов. Но за таким декором лучше сходить в ресторан или кафе: в последние годы почти каждый ресторан в Киеве и других больших городах Украины устраивает тематические вечеринки по случаю праздника.
Главным украшением дома выступает в эту ночь тыква на Хэллоуин.
Тыква на Хеллоуин 2020 легко делается своими руками: в овоще вырезается мякоть, а потом по кожуре – узор глаз и жуткого оскала. В тыкву-светильник ставят зажжённую свечу – и такой вот жутенький оберег охраняет дом от злых сил всю самую страшную ночь в году напролет.