Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому

Тыква на Хэллоуин называется светильник Джека. Еще ее называют фонарь из тыквы и тыквенный фонарик. По поверью, именно он защищает дом от злых духов на праздник. И делается такая тыква на Хэллоуин своими руками – иначе оберег из нее не получится.

Это красиво, оригинально, а мякоть всегда можно использовать для бомбезных праздничных блюд на Хеллоуин из тыквы.

Читайте такжеХэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и какТем более что нарисовать тыкву на Хэллоуин, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны и рисунки – совсем не сложно.

Самый хитрый способ сделать тыкву на Хэлллоуин – просто нарисовать на ней забавно-жуткую рожицу (второе фото в галерее).

Более стильно и элегантно получится – если при этом покрасить тыкву в какой-нибудь гламурный цвет – мистический индиго или в мрачный серый (следующее фото в галерее). Как вариант – нарисовать краской "кровавые слезы" или "огненные молнии" по кожуре.

Как вариант – можно наклеить "глаза" и "рот" из черного скотча. В этом случае совсем пачкать рук не придется.

Но можно вырезать тыкву на Хэлллоуин по классике:

распечатываем готовый шаблон для тыквы на Хеллоуин;

прикладываем к тыкве и накалываем кончиком ножа или шилом контуры рисунка на тыкву;

срезаем верхушку праздничного овоща, выбираем из середки мякоть (стенки надо оставить потолще);

смазываем середку растительным маслом или вазелином (чтоб дольше простояла);

вырезаем намеченный рисунок на тыкве;

вставляем внутрь свечку;

радуемся празднику и гордимся своим трудом.

Распечатать трафарет для тыквы на Хеллоуин можно из картинок ниже.

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Тыква на Хэллоуин – шаблон и трафарет

Как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно

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