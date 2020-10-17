УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому

17 октября 2020, 04:09

Как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны, рисунки и просто фантастические идеи от Главреда – в материале.

  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин своими руками - рисунок, как нарисовать тыкву Соцсети

Тыква на Хэллоуин называется светильник Джека. Еще ее называют фонарь из тыквы и тыквенный фонарик. По поверью, именно он защищает дом от злых духов на праздник. И делается такая тыква на Хэллоуин своими руками – иначе оберег из нее не получится.

Это красиво, оригинально, а мякоть всегда можно использовать для бомбезных праздничных блюд на Хеллоуин из тыквы.

Читайте такжеХэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и какТем более что нарисовать тыкву на Хэллоуин, а затем ее вырезать, используя готовые шаблоны и рисунки – совсем не сложно.

Самый хитрый способ сделать тыкву на Хэлллоуин – просто нарисовать на ней забавно-жуткую рожицу (второе фото в галерее).

Более стильно и элегантно получится – если при этом покрасить тыкву в какой-нибудь гламурный цвет – мистический индиго или в мрачный серый (следующее фото в галерее). Как вариант – нарисовать краской "кровавые слезы" или "огненные молнии" по кожуре.

Как вариант – можно наклеить "глаза" и "рот" из черного скотча. В этом случае совсем пачкать рук не придется.

Но можно вырезать тыкву на Хэлллоуин по классике:

  • распечатываем готовый шаблон для тыквы на Хеллоуин;
  • прикладываем к тыкве и накалываем кончиком ножа или шилом контуры рисунка на тыкву;
  • срезаем верхушку праздничного овоща, выбираем из середки мякоть (стенки надо оставить потолще);
  • смазываем середку растительным маслом или вазелином (чтоб дольше простояла);
  • вырезаем намеченный рисунок на тыкве;
  • вставляем внутрь свечку;
  • радуемся празднику и гордимся своим трудом.

Распечатать трафарет для тыквы на Хеллоуин можно из картинок ниже.

А самые веселые, забавные и наоборот – сексуальные и стильные идеи мейкапа на Хэллоуин 2020 подобрал Главред в материале Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео.

Тыква на Хэллоуин – шаблон и трафарет

  • Тыква на Хэллоуин - шаблон и трафарет Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин - шаблон и трафарет Соцсети
  • Тыква на Хэллоуин - шаблон и трафарет Соцсети

Как нарисовать тыкву на Хэллоуин поэтапно

Как сделать тыкву из бумаги

Как правильно выбрать тыкву на Хэллоуин

праздник Хэллоуин традиции Тыква
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:09
Фонарь из тыквы на Хеллоуин: как вырезать тыкву просто и по-хитрому
03:43
Главред рекомендует: Как найти человека по номеру телефона
03:23
В Слуге народа оценили шансы особого статуса русского языка на Донбассе Видео
02:12
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
01:34
Украина переводит часы на зимнее время: кому это выгодно Видео
Реклама
00:55
Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей
00:20
"Стало стыдно": Брежнева разделась в примерочной магазина
16 октября, пятница
23:58
Обезглавивший учителя исламист может быть чеченцем из РФ – СМИ Видео
23:41
Украинские лаборатории получили более миллиона грн на разработку вакцины от Covid-19 Видео
23:16
Во Франции учителя обезглавили за карикатуру на пророка Мухаммеда Видео
22:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
22:45
Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации
22:29
В МОЗ назвали главную проблему "украинской вакцины" от коронавируса Видео
22:18
Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать Видео
22:02
В Слуге народа признались, кто может профинансировать опрос
21:54
Климатолог озвучила прогноз по изменению климата Украины
21:39
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
21:37
"Полноценный анальный оргазм": врач назвала "правильные" позы Видео
21:35
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
21:29
Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров Видео
Реклама
21:20
Грибок: факторы риска и причины возникновения Видео
21:08
НВО заказал сериал "Фонарь" создателю "Авраам Линкольн, охотник на вампиров"
21:04
В МОЗ похвастались новым ПЦР-тестом для определения нескольких болезней
21:03
Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму Видео
20:48
В ВОЗ назвали эффективное лекарство от коронавируса Видео
20:44
Имбирь: ученые напомнили о преимуществах растения Видео
20:37
В Кабмине озвучили потери от войны на Донбассе
20:24
Турция поможет Украине вернуть Крым: Зеленский сделал заявление Видео
20:23
Алина Гросу рассказала о новом романе и расказала о работе мужа Видео
20:21
Названы 2 безболезненных симптома, возникающих за неделю до инфаркта Видео
20:02
Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым
19:54
В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе
19:45
В Баку сделали заявление в адрес США из-за критики Турции по Нагорному Карабаху Видео
19:40
Супер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона
19:39
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
19:38
В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих
19:25
Assassin's Creed Valhalla ушла на золото. Впечатления журналистов Видео
19:20
В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло Видео
19:03
Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19 Видео
18:57
Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание Видео
Реклама
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
18:54
В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы
18:52
Алиев отчитался о взятии Баку новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
18:48
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
18:11
Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке
18:09
В МОЗ рассказали, в чей карман залезут ради покупки вакцины от COVID-19 Видео
18:07
Алиев призвал определить новую роль Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:00
Женщина жестоко убила маленькую дочь молотком - подробности инцидента
17:50
"В больнице мест нет": в Харьковской области люди с пневмонией лежат в коридорах Видео
17:28
Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять