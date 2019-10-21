Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты

Тыква, запеченная в духовке с медом, готовится менее часа / Скриншот

Тыква - осенний кладезь витаминов и минералов. Диетические блюда из тыквы - и не очень диетические - получаются не только вкусными, но и полезными.

Тыкву можно готовить разными способами - запекать в духовке, готовить в мультиварке, использовать в качестве основного ингредиента для блинчиков и жарить.

Главред узнал, как готовятся простые блюда из тыквы в духовке и в мультиварке, и решил опубликовать самые простые и вкусные рецепты.

Простые блюда из тыквы, рецепты

Тыква, запеченная в духовке с медом

Ингредиенты:

Четверть средней тыквы;

3-4 столовые ложки меда;

0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;

Оливковое масло.

Как готовится тыква, запеченная в духовке

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте толстыми крупными ломтиками. Уложите ломтики тыквы в форму для запекания (дно можно выстелить пергаментом) в один слой. Смажьте ломтики тыквы медом с одной стороны, а потом переверните и смажьте и с другой стороны.

Чтобы запеченная тыква получилась ароматной, - присыпьте ее мускатным орехом. Мускатный орех можно заменить корицей. После этого взбрызните ломтики тыквы оливковым маслом - необходимо небольшое количество масла.

Запеченная тыква с медом: правила приготовления

Накройте форму для запекания фольгой и отправьте в духовку. Тыква, запеченная в духовке, быстро готовится - разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте овощ на протяжении 30 минут. Через полчаса снимите фольгу и отправьте тыкву назад в духовку на несколько минут, чтобы она подрумянилась. Запеченная тыква может подаваться с медом и орехами.

Тыква, запеченная в духовке, - фото этапов приготовления

Считается, что блюда из тыквы в мультиварке быстрее и проще готовятся, чем в духовке или на плите. В мультиварке очень просто приготовить, например, тыквенную кашу, но и блюда из тыквы с мясом тоже можно легко сделать.

Тыква с мясом в мультиварке

Ингредиенты:

300 г тыквы;

500 г индейки;

1 морковка;

1 луковица;

200 г свеклы;

80 г томатной пасты;

Соль и перец - по вкусу;

Растительное масло для обжаривания овощей и мяса.

Как готовится тыква с мясом в мультиварке

Очистите овощи. Нарежьте лук тонкими кольцами, а морковь и свеклу - крупным кубиком. Индейку порежьте крупными кусочками. Налейте в чашу мультиварки небольшое количество растительного масла и немного поджарьте лук, а потом добавьте морковь.

Перемешайте овощи и подождите, пока морковь немного поджарится, после этого всыпьте свеклу и тоже ее обжарьте. Периодически перемешивайте овощи. Положите в чашу мясо и тоже его поджарьте.

Потом положите томатную пасту и влейте воду - жидкость должна покрыть ингредиенты, всыпьте соль, перец, можно добавить травы, и все перемешайте. При желании в блюдо тыква с мясом можно добавить картофель. Когда все ингредиенты будут в чаше - закройте мультиварку и готовьте блюдо на режиме Тушение 1 час.

Тыква с мясом в мультиварке - снимки этапов приготовления