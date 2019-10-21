Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты

Запеченная тыква с медом в духовке готовится около 40 минут.
Тыква - осенний кладезь витаминов и минералов. Диетические блюда из тыквы - и не очень диетические - получаются не только вкусными, но и полезными.
Тыкву можно готовить разными способами - запекать в духовке, готовить в мультиварке, использовать в качестве основного ингредиента для блинчиков и жарить.
Главред узнал, как готовятся простые блюда из тыквы в духовке и в мультиварке, и решил опубликовать самые простые и вкусные рецепты.
Простые блюда из тыквы, рецепты
Тыква, запеченная в духовке с медом
Ингредиенты:
- Четверть средней тыквы;
- 3-4 столовые ложки меда;
- 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
- Оливковое масло.
Как готовится тыква, запеченная в духовке
Очистите тыкву от кожуры и нарежьте толстыми крупными ломтиками. Уложите ломтики тыквы в форму для запекания (дно можно выстелить пергаментом) в один слой. Смажьте ломтики тыквы медом с одной стороны, а потом переверните и смажьте и с другой стороны.
Чтобы запеченная тыква получилась ароматной, - присыпьте ее мускатным орехом. Мускатный орех можно заменить корицей. После этого взбрызните ломтики тыквы оливковым маслом - необходимо небольшое количество масла.
Запеченная тыква с медом: правила приготовления
Накройте форму для запекания фольгой и отправьте в духовку. Тыква, запеченная в духовке, быстро готовится - разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте овощ на протяжении 30 минут. Через полчаса снимите фольгу и отправьте тыкву назад в духовку на несколько минут, чтобы она подрумянилась. Запеченная тыква может подаваться с медом и орехами.
Тыква, запеченная в духовке, - фото этапов приготовления
Считается, что блюда из тыквы в мультиварке быстрее и проще готовятся, чем в духовке или на плите. В мультиварке очень просто приготовить, например, тыквенную кашу, но и блюда из тыквы с мясом тоже можно легко сделать.
Тыква с мясом в мультиварке
Ингредиенты:
- 300 г тыквы;
- 500 г индейки;
- 1 морковка;
- 1 луковица;
- 200 г свеклы;
- 80 г томатной пасты;
- Соль и перец - по вкусу;
- Растительное масло для обжаривания овощей и мяса.
Как готовится тыква с мясом в мультиварке
Очистите овощи. Нарежьте лук тонкими кольцами, а морковь и свеклу - крупным кубиком. Индейку порежьте крупными кусочками. Налейте в чашу мультиварки небольшое количество растительного масла и немного поджарьте лук, а потом добавьте морковь.
Перемешайте овощи и подождите, пока морковь немного поджарится, после этого всыпьте свеклу и тоже ее обжарьте. Периодически перемешивайте овощи. Положите в чашу мясо и тоже его поджарьте.
Потом положите томатную пасту и влейте воду - жидкость должна покрыть ингредиенты, всыпьте соль, перец, можно добавить травы, и все перемешайте. При желании в блюдо тыква с мясом можно добавить картофель. Когда все ингредиенты будут в чаше - закройте мультиварку и готовьте блюдо на режиме Тушение 1 час.
Тыква с мясом в мультиварке - снимки этапов приготовления