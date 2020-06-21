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Женская одежда на лето, которая дико бесит мужчин - фото

Лукавят те мужчины, которые говорят, что им все равно, как одеваются женщины.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 июня 2020, 04:25

  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram
  • Женская одежда, которая бесит мужчин Instagram

Мужчины и женщины смотрят на моду по-разному, и это нормально. Конечно, многое можно списать на вкус под соусом того, что даже женщины не одинаково воспринимают те или иные вещи, что уже тогда говорить о мужчинах.

Вкус – дело тонкое, но порой его отсутствие становится причиной разрыва отношений. А потом мы слышим - они просто "не сошлись характерами", и в этой короткой фразе таится и раздражение, которое люди не могут объяснить, и несут дальше в жизнь и новые отношения.

Лукавят те мужчины, которые говорят, что им все равно, как одеваются женщины. "Не важно" может быть до определенного момента. Обманывают себя те женщины, которые убеждены, что их одежда не играет никакой роли, ведь любят их не за это. Возможно. До поры до времени.

Хотя есть и немало таких пар, когда парень советует девушке, как ей одеваться. Вначале она воспринимает это с легким приятным волнением, ведь он подсказывает, что ему нравится. Но бывает и так, что за бесконечными указаниями, что надеть и что купить, она теряет себя, ей некомфортно… а потом протест, взрыв и даже разрыв.

Да много разных историй бывает!

Если мыслить глобально, то одежда – это всего лишь тряпки. Но они не должны раздражать. Хотя, чтобы понять причину раздражения, на самом деле нужно копнуть глубже – ведь нас бесит в других то, что есть в нас самих – не в прямом смысле, а вот если, скажем, бесит мини-юбка, то, скорее всего, юбка не виновата – причина в "шлейфе" ассоциаций, которые она вызывает.

Главред собрал самые раздражающие элементы летнего женского гардероба – это вещи, которые ненавидят мужчины. Почему – у каждого свое объяснение, но, если не хотите "будить дракона", лучше избегайте их.

Женская одежда на лето, которая бесит мужчин

Мини-юбки

Сексуальные юбки, которые вообще ничего скрывают, на самом деле не нравятся мужчинам. Поэтому не надевайте мини на первое свидание, иначе второго может и не быть. А если вы уже в отношениях, то забросьте эту юбку куда-нибудь подальше в шкаф.

Вещи цвета сладкого зефира

В 2020 году розовый цвет вышел из моды, и это хорошо, ведь это цвет, который действует на мужчин как красная тряпка на быка – они, конечно, вежливо могут промолчать и скрыть свои истинные эмоции, но не надевайте розовые платья, юбки и блузки на встречу с ним. Тем более избегайте появляться в таком наряде на обеде с общими друзьями.

Нет крайностям

Если хотите взбесить мужчину, наденьте лосины – и у вас это получится. Такой же эффект будет, если наденете модные в этом сезоне мешковатые трикотажные брюки с манжетами, которые немного напоминают пижаму. На фоне других они выделяются оригинальным арабским орнаментом.

Непонятно что

Порой нам кажется, что если мы купим оригинальную асимметричную юбку, то покажем свою креативность. Сюда же добавьте безразмерные платья в бохо-стиле, платья-футболки и платья-рубашки – все это выбивает у мужчин почву из-под ног, потому что они этого не понимают.

Глубокое, ну очень глубокое декольте

Огромная ошибка, которую допускают многие женщины, которые хотят привлечь внимание мужчин. Они его, конечно же, привлекают, но эффект получается совершенно противоположный. Сюда же добавьте ультракороткие топы и майки, которые открывают живот.

Читайте такжеУбежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фотоНапомним, ранее сообщалось, в последние несколько лет золотистые ногти стали ярким трендом в маникюре. Многие дамы от него в восторге – они сродни украшений на руках. Вот только мужчины этот восторг не понимают. Мужчина, завидев женщину с золотыми ногтями, мысленно заносит ее в категорию "вульгарных".

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