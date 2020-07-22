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Стрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фото

Современная стрижка шегги – это не копия того, что было 50 лет назад, поэтому не стремитесь сделать "энциклопедический вариант".

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 июля 2020, 04:22

  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2020 Instagram

Мода – удивительная. Она играет с нами, шутит и порой даже смеется над нами. Помнится, в прошлом году было много разговоров о том, что лохматые волосы доживают последние дни, а на их смену приходят потрясающие волны и кудри. Но в 2020 году все резко поменялось. Кудри и локоны, которым предрекали длинные гастроли, внезапно оказались вычеркнутыми из "модной концертной программы". Середина 2020 года ознаменовалась тем, что модный паблик Instagram в буквальном смысле просто завален фотографиями стрижки шегги.

Наконец-то женщины разглядели в этой стрижке нечто такое, что добавляет им свободы, легкости и оригинальности. Стрижка действительно выглядит очень стильно, при этом укладка не требует особых усилий.

Фишкой стрижки шегги является челка-шторка, которая растекается по сторонам. Вы можете ориентироваться на знаменитую челку в стиле 60-х, которую подарила миру великая Бриджит Бардо, а также челку в стиле 70-х, которую любила легендарная Джейн Фонда.

Отметим, современная стрижка шегги – это не копия того, что было 50 лет назад. Именно поэтому не стремитесь сделать "энциклопедический вариант", иначе результат вас немного разочарует.

Сегодня мы расскажем вам об особенностях стрижки шегги 2020. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею с модными и свежими вариантами этой удивительной прически.

Стрижка шегги 2020 – особенности

Классическая стрижка шегги – это прямой пробор, челка, которая разлетается по сторонам, и рваные хаотичные пряди по всей длине волос. Таким образом ее можно адаптировать и на короткие волосы, и на средние волосы, и на длинные волосы.

Но стрижка шегги 2020 – это умеренное количество слоев. То есть полностью всю шевелюру "рвать" не нужно, потому что в итоге вы получите, мягко говоря, не слишком шикарный объем. Вернее, объема не будет вообще, особенно, если вы не собираетесь делать хотя бы самую простую укладку волос.

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Шегги версии 2020 года – это и ровная линия среза волос по нижнему краю, и блуждающую, когда одна прядь чуть длиннее, а другая чуть короче. Но сама шевелюра – это роскошная текстура, которая добавляет объема и делает образ непринужденным и стильным.

Самые модные варианты стрижки шегги 2020

Стржка удлиненный шегги-боб с челкой

Не позволяйте модным журналам навязывать вам мысль о том, что челки взрослым женщинам не идут и они добавляют образу примитивности. Это вечная классика – многослойные средние волосы и челка. Сейчас в моде шегги-боб с челкой – укороченный затылок, удлиненные передние пряди, челка и хаотичные слои, которые добавляют образу изюминки.

Стрижка удлиненное шегги-каре

Согласитесь, обычное удлиненное каре смотрится немного скучновато. Да и волосы нужно красиво высушить. А если добавить рваные пряди разной длины, который к тому же хаотичны – тогда появится привлекательный объем, и прическа заиграет другими красками. Кроме того, такой вариант можно слегка подкрутить – получится сногсшибательная стрижка.

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Эффектная стрижка шегги-боб

Это что-то новое. С одной стороны – элементы лохматой стрижки шегги, которая включает пряди разной длины, которые стригут хаотично. С другой стороны – всеми любимый боб с укороченным затылком и удлиненными прядями спереди. Стрижка шегги-боб очень эффектна, неординарна, а если при этом волосам подарите немного яркого цвета, то получится модная прическа 2020.

Шегги на длинные волосы

Шегги на длинные волосы - это пряди разной длины, которые филируют, чтобы в итоге на голове образовался небольшой хаос.

Стрижку шегги иногда путают с каскадом, но у них есть принципиальное отличие. Стрижка каскад - это плавные ниспадающие переходы от одной длины к другой. Шегги – это рваные кончики и пряди разной длины.

Визуально стрижка шегги смотрится очень объемно, поэтому она – самый подходящий вариант для обладательниц редких тонких волос.

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