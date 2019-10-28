Как правильно лечить простуду при первых симптомах: советы врачей / poradumo.com.ua

Врачи пояснили, как лечить простуду в домашних условиях.

Врачи-ЛОРы пояснили, что если вирус уже проник в организм (попал на слизистую, в клетки дыхательных путей и начал размножаться), то лекарства уже не остановят болезнь. Остается укреплять иммунитет, чтобы ОРВИ закончилось побыстрее и без опасных последствий для организма.

Как правильно лечить простуду:

вести здоровый образ жизни: не отказываться от спорта, но снизить нагрузки, отказаться от сигарет;

подобрать правильный рацион – богатый цинком и железом: молочные продукты, орехи, бобы, красное мясо и кровянка, гречка, чернослив и курага – всего этого стоит есть побольше.

А вот травить себя непроверенными лекарствами (идя на поводу рекламы вместо того, чтобы наведаться к доктору) не стоит.

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