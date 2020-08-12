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Солнечный свет для здоровья: 4 преимущества

12 августа 2020, 19:50

Солнечный свет может влиять на работу центральной нервной системы.

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Солнечный свет может влиять на работу центральной нервной системы / 1zoom.ru

Солнечный свет часто воспринимается как угроза вашему здоровью, потому что он может вызвать морщины, преждевременное старение и, самое главное, рак кожи. Но исследования показывают, что воздействие солнечного света может быть полезным в небольших дозах.

Вот несколько способов, с помощью которых солнечный свет положительно влияет на ваше тело и мозг, и сколько солнца нужно получать, чтобы получить эти преимущества для здоровья.

1. Солнечный свет улучшает настроение

Ученые обнаружили, что солнечный свет может влиять на работу центральной нервной системы - в первую очередь на уровень серотонина.

Серотонин - это нейромедиатор и гормон, секретируемый гипоталамусом, который позволяет клеткам мозга и другим клеткам нервной системы связываться друг с другом.

Он играет различную роль в нашем сне и пищевых привычках, но, пожалуй, больше всего известен своим влиянием на стабилизацию настроения, чувство благополучия и общее счастье.

Поскольку солнечный свет помогает организму выделять серотонин, в периоды года, когда солнечный свет менее доступен - например, зимой - гипоталамус вырабатывает меньше серотонина из солнечного света. Это может подвергнуть людей повышенному риску возникновения симптомов депрессии и тревоги, что может привести к таким состояниям, как сезонное аффективное расстройство (САР).

САР, или сезонная депрессия, - это расстройство настроения, которое проявляется в осенние и зимние месяцы. Те, кто страдает САР, обычно видят, что их симптомы депрессии улучшаются весной и летом, когда световой день становится больше. Один из способов лечения заболевания - искусственное освещение, поскольку считается, что эта практика повышает уровень серотонина.

2. Солнечный свет увеличивает выработку витамина D

Солнечный свет играет решающую роль в выработке организмом витамина D, который имеет много преимуществ для здоровья. Витамин D помогает организму усваивать кальций, а также минерализоваться. Минерализация описывает формирование костного матрикса, который делает кости прочными и жесткими.

Солнечный свет - это основной способ получения витамина D. Распространенное заблуждение состоит в том, что солнечный свет действительно содержит витамин D. На самом деле УФ-лучи солнечного света стимулируют кожу вырабатывать это вещество.

Исследования показали, что поддержание достаточного количества витамина D может защитить вас от развития рассеянного склероза и различных форм рака, включая рак яичников, груди и простаты.

Важно отметить, что все эти исследования обнаружили корреляции, а не причинно-следственные связи между витамином D и раком. Поэтому нет гарантии, что достаточное количество солнечного витамина предотвратит рак.

Кроме того, ежедневное использование солнцезащитного крема не устранит количество полезных свойств витамина D, которые дает солнце.

3. Солнечный свет может предотвратить близорукость

Исследования показывают, что дети, которые проводят больше времени на солнце, с меньшей вероятностью станут близорукими. В обзоре 2012 года, опубликованном Американской академией офтальмологии, было обнаружено, что за каждый час, проведенный детьми до 20 лет на открытом воздухе, вероятность развития близорукости снижалась на 2%.

Кристофер Старр, доктор медицины, офтальмолог из Медицинского колледжа Вейл Корнелл, говорит, что дети должны проводить дополнительно от одного до трех часов в день на улице, чтобы стимулировать выработку дофамина. Недостаток дофамина вызывает удлинение глаза, что приводит к близорукости. Тем не менее, воздействие солнечного света, похоже, не отменяет воздействия на уже близоруких детей.

4. Солнечный свет помогает заснуть

Солнечный свет играет ключевую роль в регулировании наших внутренних часов. Эти часы, также известные как циркадный ритм, диктуют наше поведение в зависимости от времени суток, например, когда нужно заснуть, проснуться или поесть. Свет кажется одной из главных движущих сил этих часов.

Посредством процесса, называемого увлечением, циркадный ритм человека должен каждый день сбрасываться, чтобы оставаться синхронизированным с изменениями освещения. Это может произойти из-за смены сезонов или перехода в новый часовой пояс.

Регулярное пребывание на солнце заставляет ваш мозг засыпать, когда становится темно, и, как следствие, это может помочь вам лучше выспаться.

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Для многих людей достаточно 10-15 минут пребывания на солнце в день/Pixabay

Сколько должно быть солнечного света?

По словам Адама Фридмана, доктора медицины, профессора и временно исполняющего обязанности заведующего кафедрой дерматологии в Школе медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона, трудно определить стандартное количество времени, которое нужно потратить на поглощение лучей, чтобы обеспечить адекватное производство витамина D.

Для многих людей достаточно 10-15 минут пребывания на солнце в день. Однако продолжительность будет широко варьироваться в зависимости от таких факторов, как цвет кожи, высота над уровнем моря и то, насколько близко вы находитесь к экватору.

Слишком много солнечного света может быть вредным

Слишком много времени на солнце может нанести вред вашему здоровью. Даже самый легкий солнечный ожог считается повреждением кожи. Другие кожные заболевания, такие как гиперпигментация, морщины и солнечные пятна, также вызваны слишком большим количеством УФ-излучения.

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