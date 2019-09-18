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Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось

18 сентября 2019, 19:53

Что нельзя делать в праздник Михайлово чудо, что отмечается уже 19 сентября, а что делать нужно по приметам и традициям – разобрался Главред.

Михайлово чудо: что можно делать, что нельзя ни в коем случае – 19 сентября праздник
Михайлово чудо 2019: что делать, чтоб ума прибавилось / Соцсети

Главное в праздник 19 сентября – Михайлово чудо 2019 – не начудить и не перемудрить с традициями и приметами.

Этот праздник в православии не самый великий, выходных государство тоже не дает. Но народ Михайлове чудо все равно любит и почитает, ведь архангел Михаил – покровитель всех людей и, в первую очередь, тех, кто от войны и стихийных бедствий пострадал, а таких на Руси всегда хватало.

Его просят о помощи те, кто болеет (или у кого более кто-то дорогой его сердцу), кто отправляется в трудную дорогу. Молят защитить от всякого зла. Молят за живых и за усопших. И ни одна молитва архангелу Михаилу не останется без ответа, заверяют священники, особенно в его день – праздник Михайлово чудо.

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А главные приметы и традиции дня Михайлово чудо связаны с умом и головой. Как в Михайлов день не лишиться ума (даже малой его толики), выяснил Главред.

Михайлово чудо: что нельзя делать ни в коем разе

Это день борьбы со всяческими любыми соблазнами.

Первое. В старину Михайлово чудо было днем всеобщего примирения. Так что перво-наперво нельзя 19 сентября ссориться и ругаться – наоборот, стоит просить прощения и вести себя с окружающими по-доброму, по-христиански.

Второе. Заниматься тяжелым трудом не советуют: физический труд отвлекает от духовного. Еще один исток этой традиции – праздник Михайлове чудо отмечается в жаркую страду уборки урожая и подготовки к зиме. Сельскохозяйственной техники в старину было мало, работать приходилось много и на износ. Так что лишний выходной был на пользу не только душе, но и здоровью.

Читайте такжеРождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременностиТретье. В Михайлово чудо нельзя читать заговоры, устраивать обряды и гадания. Однако же в старину засидевшиеся в девках женщины всё равно умудрялись гадать на замужество: пекли пирог, клали в него кольцо – и кому кусок пирога с заветным колечком достался, та, мол, замуж вскорости и выскочит.

Четвертое. Мыть голову в Михайлов день тоже нельзя. Наши предки верили, что так весь ум смыть можно – или, как минимум, самые светлые и гениальные мысли.

Пятое. Транжирить деньги: считается, что дорогие покупки, сделанные в этот день – это деньги на ветер: проку с них не будет.

Читайте такжеЛунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капустыШестое. Поста в этот день нет, закрома пополнены, так что застолье на Михайлов праздник устраивают сытное и гурманское. Вот только после вкусных посиделок нельзя выкидывать остатки от праздничных блюд, а то вместе с ними достаток из дому выкинешь. Так что объедки и даже крошки скармливали домашним животным.

Также едой с праздничного стола угощают людей малоимущих. Жадничать в этом вопросе нельзя – Боженька покарает.

Седьмое. В Михайлов день не ходят в лес – конкретно за черникой. По примете, эту ягоду 19 сентября потоптал дьявол.

Михайлово чудо: что можно и нужно делать

На Михайлово чудо:

  • ходят в церковь и молятся – о здравии, о замужестве, защите от зла;
  • помогают малоимущим – делами и деньгами;
  • по снам узнают ответ на судьбоносный вопрос: перед сном нужно помолиться и четко сформулировать сам вопрос, а утром внимательно проанализировать все детали сна;
  • просят прощения и всячески мирятся;
  • загадывают желания – считается, что они сбудутся непременно.

Михайлово чудо: приметы

Теплая погода на Михайлово чудо сулит долгую теплую осень. Но в этом году на это рассчитывать не стоит: прогноз погоды в Украине на завтра не слишком-то радужный (обещают ливни и снег).

Изморозь на деревьях, по примете, предвещает зиму снежную.

О холодах зимой предупреждают листья, во время листопада падающие лицевой стороной вверх. А вот если падают вверх изнанкой, то морозов не ждут. Если и так, и эдак – то осенняя погода будет переменчивой. Еще листва вообще еще не облетает, то быть холодам.

О неморозной зиме говорит и малое количество шишек на елях и соснах.

Будет поздняя весна или ранняя – определяли по листьям березы: желтеет листва – значит, поздней, сверху – тогда ранней.

праздник православие приметы традиции Михайлово чудо
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