Воздвижение 2019: приметы, молитвы, сдвижение змей 2019 / neizvestniy-geniy.ru

27 сентября 2019 – церковный праздник, у которого немало довольно жутких примет, но светлых традиций. Воздвижение Креста Господня 2019 выпало на пятницу.

Это день, когда змеи выползают и в поисках тепла могут забраться в жилище человека, потому двери в дома крепко-накрепко запираются. А вот Небеса открываются, особо трепетно внимая каждой молитве верующего.

Если говорить про историю Воздвижения Креста Господня кратко, то это праздник в честь того, что был найден крест – Честной Крест – на котором распяли Спасителя. Нашла его равноапостольная Елена, мать императора Константина, то ли в 325-м, то ли в 326 году.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делаютПо приметам, Воздвижение 2019 знаменует собой коней бабьего лета – и после этого дня тепла от природы уже не ждали.

В этот день опасались лешего в лесу и змей в доме: увидеть в доме ползучую гадину в праздник Воздвижения – к беде большой.

А вот чтобы привлечь в жизнь свою счастье и удачу – люди молились о самом сокровенном и раздавали милостыню (подаяние от чистого сердца защищало человека от неудач на год вперед).

Что такое Вознесение Господне

Воздвижение Креста Господня: молитва

Задостойник Воздвижения Креста Господня

Таин еси, Богородице, рай, невозделанно возрастивший Христа, Имже Крестное живоносное на земли насадися древо. Тем ныне возносиму, покланяющеся ему, Тя величаем.

(Ты, Богородица – таинственный рай, девственно произрастивший Христа, Которым на земле насаждено Креста живоносное древо; потому, поклоняясь ему, ныне возносимому, Тебя мы величаем)

***

Кондак Кресту Господнему

Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая им победы над врагами, / - да имеют они помощь от Тебя, / оружие мира, непобедимый знак победы.

Следующий большой церковный праздник ждет православных уже в октябре. 6 октября Православная Церковь отмечает зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если были денежные неурядицы, то в этот день гадали на слиянии двух рек.