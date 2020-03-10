10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия

10 марта – праздник Холи 2020 и день Порфирия – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

10 марта 2020 – сегодня праздник красок и памяти.

В Украине – день смерти Тараса Шевченко. Примечательно, что умер великий поэт на следующий день после своего дня рождения.

У евреев заканчивается Пурим 2020, а у индусов начинается Холи 2020 – фестиваль красок. В Индии в этот день принято обсыпать друг друга цветной пудрой и устраивать танцы до упаду.

Россия отмечает День архивов, Азербайджан – День национального театра, Корея – День труда, а Лаос – День учителя. В Мьянма нынче День начала сухого сезона.

По народному календарю, 10 марта – Порфирий Поздний.

10 марта – праздник церковный

Православные 10 марта почитают святого Порфирия, архиепископа Газского.

Продолжается Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

10 марта – приметы

Есть такие приметы 10 марта на погоду:

если перелетные птицы уже прилетели домой – к богатому урожаю хлеба;

птицы гнездо вьют на солнечной стороне дома – к холодному лету;

много звезд на небе – к засушливому лету.

10 марта – что нельзя делать, а что нужно

В этот день присматривались к погоде – не пора ли уже сеять – и ставили домики для птиц.

По народным поверьям, 10 марта нельзя:

мужчинам – знакомиться с девушками: считается, что в женщину сегодня может вселиться кикимора, и такой союз обернется неприятностями для мужчины;

огородникам – высаживать рассаду в землю: еще могут быть морозы.

10 марта – именины

День ангела справляют Анна, Иван, Николай, Петр и Порфирий, Севастьян и Сергей.

Читайте такжеПоздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки

10 марта – кто родился

10 марта родились такие знаменитости: