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10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия

10 марта 2020, 00:19

Традиции и приметы 10 марта подскажут, почему сегодня нельзя знакомиться с противоположным полом.

10 марта – праздник Холи 2020 и день Порфирия – что нельзя делать, приметы
10 марта – праздник Холи 2020 и день Порфирия – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

10 марта 2020 – сегодня праздник красок и памяти.

В Украине – день смерти Тараса Шевченко. Примечательно, что умер великий поэт на следующий день после своего дня рождения.

У евреев заканчивается Пурим 2020, а у индусов начинается Холи 2020 – фестиваль красок. В Индии в этот день принято обсыпать друг друга цветной пудрой и устраивать танцы до упаду.

Россия отмечает День архивов, Азербайджан – День национального театра, Корея – День труда, а Лаос – День учителя. В Мьянма нынче День начала сухого сезона.

По народному календарю, 10 марта – Порфирий Поздний.

10 марта – праздник церковный

Православные 10 марта почитают святого Порфирия, архиепископа Газского.

Продолжается Великий пост 2020.

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10 марта – приметы

Есть такие приметы 10 марта на погоду:

  • если перелетные птицы уже прилетели домой – к богатому урожаю хлеба;
  • птицы гнездо вьют на солнечной стороне дома – к холодному лету;
  • много звезд на небе – к засушливому лету.

10 марта – что нельзя делать, а что нужно

В этот день присматривались к погоде – не пора ли уже сеять – и ставили домики для птиц.

По народным поверьям, 10 марта нельзя:

  • мужчинам – знакомиться с девушками: считается, что в женщину сегодня может вселиться кикимора, и такой союз обернется неприятностями для мужчины;
  • огородникам – высаживать рассаду в землю: еще могут быть морозы.

10 марта – именины

День ангела справляют Анна, Иван, Николай, Петр и Порфирий, Севастьян и Сергей.

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10 марта – кто родился

10 марта родились такие знаменитости:

  • 1787 — благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813-1835 годах против национального и социального гнета Устим Кармелюк.
  • 1926 — советский композитор, автор песен к фильмам Александр Зацепин (Если б я был султан, Песня про зайцев, Помоги мне, Есть только миг, Звенит январская вьюга, Песенка про меня/Так же, как все и др.).
  • 1938 — украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины, Герой Украины Владимир Моргун.
  • 1940 — американский киноактер Чак Норрис (Крутой Уокер: Правосудие по-техасски, Человек президента, Неудержимые 2 и др.).
  • 1946 — российский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер Владимир Гостюхин (Хождение по мукам, В поисках капитана Гранта, Сказ про Федота-стрельца, Елки и др.).
  • 1953 — украинский музыкант, певец, композитор, поэт Тарас Петриненко (автор песни "Украина", которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн страны).
  • 1957 — саудовский шейх, террорист №1 Усама бен Ладен.
  • 1958 — американская модель и киноактриса Шэрон Стоун (Основной инстинкт, Вспомнить всё, Казино, Игры богов, сериал Новый Папа и др.).
  • 1973 — чешская супермодель Ева Герцигова.

праздник традиции приметы
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