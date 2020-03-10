10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия

Традиции и приметы 10 марта подскажут, почему сегодня нельзя знакомиться с противоположным полом.
10 марта 2020 – сегодня праздник красок и памяти.
В Украине – день смерти Тараса Шевченко. Примечательно, что умер великий поэт на следующий день после своего дня рождения.
У евреев заканчивается Пурим 2020, а у индусов начинается Холи 2020 – фестиваль красок. В Индии в этот день принято обсыпать друг друга цветной пудрой и устраивать танцы до упаду.
Россия отмечает День архивов, Азербайджан – День национального театра, Корея – День труда, а Лаос – День учителя. В Мьянма нынче День начала сухого сезона.
По народному календарю, 10 марта – Порфирий Поздний.
10 марта – праздник церковный
Православные 10 марта почитают святого Порфирия, архиепископа Газского.
Продолжается Великий пост 2020.
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10 марта – приметы
Есть такие приметы 10 марта на погоду:
- если перелетные птицы уже прилетели домой – к богатому урожаю хлеба;
- птицы гнездо вьют на солнечной стороне дома – к холодному лету;
- много звезд на небе – к засушливому лету.
10 марта – что нельзя делать, а что нужно
В этот день присматривались к погоде – не пора ли уже сеять – и ставили домики для птиц.
По народным поверьям, 10 марта нельзя:
- мужчинам – знакомиться с девушками: считается, что в женщину сегодня может вселиться кикимора, и такой союз обернется неприятностями для мужчины;
- огородникам – высаживать рассаду в землю: еще могут быть морозы.
10 марта – именины
День ангела справляют Анна, Иван, Николай, Петр и Порфирий, Севастьян и Сергей.
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10 марта – кто родился
10 марта родились такие знаменитости:
- 1787 — благородный разбойник и украинский национальный герой, руководитель повстанческого движения на Подолье в 1813-1835 годах против национального и социального гнета Устим Кармелюк.
- 1926 — советский композитор, автор песен к фильмам Александр Зацепин (Если б я был султан, Песня про зайцев, Помоги мне, Есть только миг, Звенит январская вьюга, Песенка про меня/Так же, как все и др.).
- 1938 — украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины, Герой Украины Владимир Моргун.
- 1940 — американский киноактер Чак Норрис (Крутой Уокер: Правосудие по-техасски, Человек президента, Неудержимые 2 и др.).
- 1946 — российский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер Владимир Гостюхин (Хождение по мукам, В поисках капитана Гранта, Сказ про Федота-стрельца, Елки и др.).
- 1953 — украинский музыкант, певец, композитор, поэт Тарас Петриненко (автор песни "Украина", которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн страны).
- 1957 — саудовский шейх, террорист №1 Усама бен Ладен.
- 1958 — американская модель и киноактриса Шэрон Стоун (Основной инстинкт, Вспомнить всё, Казино, Игры богов, сериал Новый Папа и др.).
- 1973 — чешская супермодель Ева Герцигова.