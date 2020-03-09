9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День Тараса

9 марта – праздник ди-джея и день Тараса – поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

9 марта 2020 – сегодня праздник украинского литературного слова.

Украина отмечает национальный праздник – день рождения Тараса Шевченко.

С вечера 9 марта и до вечера 10 марта евреи празднуют Пурим 2020. Главные традиции Пурима – жертвовать бедным и угощать друзей.

В этот день полагается есть сладкое треугольное печенье с вареньем или маком ("уши Амана") и напиться так, чтобы "не отличать слова проклят Аман от слов благословен Мордехай" (первый пытался истребить еврейский народ – а второй с помощью своей приемной дочери Эсфирь выспросил у царя пощады для евреев и права с оружием защищать себя и свою собственность).

Мир празднует Всемирный день ди-джея и День Содружества наций.

В Ливане проходит День учителя.

По народному календарю, 9 марта – Тарас Бессонный.

9 марта – праздник церковный

Православный праздник 9 марта в високосный год – день памяти святого Тарасия Константинопольского. Он прославился своей добротой и милосердием.

В невисокосный год день святого Тараса выпадает на 10 марта.

Святому Тарасу молятся, чтобы защититься от лихорадки, а если заболел – не умереть от нее.

Продолжается Великий пост 2020.

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9 марта – приметы

Есть такие приметы 9 марта на погоду:

снег вдруг выпал – неделя перед Пасхой выдастся холодной и с дождями;

крутые рога у месяца – скоро морозы грянут;

грачи уже гнезда вьют – больше холодов не жди;

карканье ворон – к очень дождливому лету.

9 марта – что нельзя делать, а что нужно

В старину верили, что лихорадка настигает человека во сне. А так как святой Тарас – защитник от лихорадки, то в его день старались лечь спать как можно позже. Отсюда и народное название праздника – Тарас Бессонный.

Внимательно следили за дверьми в этот день. По примете, если в Тарасов день дверь сорвется с петель – это к смерти кого-то домочадцев или пожару.

На Тараса старались высадить помидоры и капусту – чтобы получить хороший урожай.

А чтобы в доме всегда водились деньги – в этот день выкладывали деньги на стол и оставляли там на день.

По народным поверьям, 9 марта нельзя:

ложиться спать до захода солнца – а то, мол, лихорадка с ног свалит;

смотреть в дом через окно – к болезни;

отказывать в милостыне;

мужчинам – строить планы или делать какую-то важную работу: всё получится шиворот-навыворот.

9 марта – именины

Главный именинник дня – Тарас. Подробнее читайте в нашем материале День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные.

День ангела справляют Александр и Антон, Евгений, Николай и Федор.

9 марта – кто родился

9 марта родились такие знаменитости: