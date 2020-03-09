9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День Тараса

В день святого Тараса 9 марта приметы и традиции в первую очередь связаны со сном.
9 марта 2020 – сегодня праздник украинского литературного слова.
Украина отмечает национальный праздник – день рождения Тараса Шевченко.
С вечера 9 марта и до вечера 10 марта евреи празднуют Пурим 2020. Главные традиции Пурима – жертвовать бедным и угощать друзей.
В этот день полагается есть сладкое треугольное печенье с вареньем или маком ("уши Амана") и напиться так, чтобы "не отличать слова проклят Аман от слов благословен Мордехай" (первый пытался истребить еврейский народ – а второй с помощью своей приемной дочери Эсфирь выспросил у царя пощады для евреев и права с оружием защищать себя и свою собственность).
Мир празднует Всемирный день ди-джея и День Содружества наций.
В Ливане проходит День учителя.
По народному календарю, 9 марта – Тарас Бессонный.
9 марта – праздник церковный
Православный праздник 9 марта в високосный год – день памяти святого Тарасия Константинопольского. Он прославился своей добротой и милосердием.
В невисокосный год день святого Тараса выпадает на 10 марта.
Святому Тарасу молятся, чтобы защититься от лихорадки, а если заболел – не умереть от нее.
Продолжается Великий пост 2020.
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9 марта – приметы
Есть такие приметы 9 марта на погоду:
- снег вдруг выпал – неделя перед Пасхой выдастся холодной и с дождями;
- крутые рога у месяца – скоро морозы грянут;
- грачи уже гнезда вьют – больше холодов не жди;
- карканье ворон – к очень дождливому лету.
9 марта – что нельзя делать, а что нужно
В старину верили, что лихорадка настигает человека во сне. А так как святой Тарас – защитник от лихорадки, то в его день старались лечь спать как можно позже. Отсюда и народное название праздника – Тарас Бессонный.
Внимательно следили за дверьми в этот день. По примете, если в Тарасов день дверь сорвется с петель – это к смерти кого-то домочадцев или пожару.
На Тараса старались высадить помидоры и капусту – чтобы получить хороший урожай.
А чтобы в доме всегда водились деньги – в этот день выкладывали деньги на стол и оставляли там на день.
По народным поверьям, 9 марта нельзя:
- ложиться спать до захода солнца – а то, мол, лихорадка с ног свалит;
- смотреть в дом через окно – к болезни;
- отказывать в милостыне;
- мужчинам – строить планы или делать какую-то важную работу: всё получится шиворот-навыворот.
9 марта – именины
Главный именинник дня – Тарас. Подробнее читайте в нашем материале День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные.
День ангела справляют Александр и Антон, Евгений, Николай и Федор.
9 марта – кто родился
9 марта родились такие знаменитости:
- 1454 — флорентийский мореплаватель Америго Веспуччи (его именем названа Америка).
- 1810 — украинский астроном и геодезист Алексей Савич.
- 1814 — украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник (живописец, гравер), общественный и политический деятель Тарас Шевченко.
- 1921 — украинский военный, Герой Украины, установивший, вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага, Алексей Берест.
- 1934 — советский летчик-космонавт, первый человек, который полетел в космос, Юрий Гагарин.
- 1955 — итальянская киноактриса Орнелла Мути.
- 1964 — французский киноактриса, лауреат Оскара Жюльет Бинош (Английский пациент, Невероятная легкость бытия, Три цвета: синий и др.).
- 1974 — украинский легкоатлет, рекордсмен Украины в толкании ядра Юрий Белоног.
- 1994 — украинская чемпионка и призер Летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Лейля Аджаметова.