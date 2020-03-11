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11 марта – какой сегодня праздник: что делать в день Прокопа

11 марта 2020, 00:19

11 марта приметы и традиции связаны с дорогой, а заодно подскажут – что делать, чтоб тебе быстрее вернули долг.

11 марта – День Прокопа – что нельзя делать, приметы на долги в дорогу
11 марта – День Прокопа – что нельзя делать, приметы на долги и в дорогу / 1zoom.ru

11 марта 2020 – сегодня праздник дорог после зимы.

Россия отмечает День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.

Литва празднует День восстановления независимости.

В Замбии – День молодежи, в Таджикистане – День таджикской печати.

По народному календарю, 11 марта – Прокоп Перезимний или Дорогорушитель.

11 марта – праздник церковный

11 марта православные вспоминают преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

Идет Великий пост 2020.

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11 марта – приметы

Есть такие приметы 11 марта на погоду:

  • почки на вербе набухли – к богатому урожаю, пора сеять;
  • верба распускается с середины – первые всходы будут неудачными.

11 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеКак не подхватить коронавирус в дороге: правила от КомаровскогоДороги в старину были еще хуже, чем сейчас. Проехать по ним после таяния снега или дождей было сложно: их сильно размывало. Как раз такая распутица устанавливалась на Прокопа – так что в дальний путь старались не отправляться.

Зато можно было смело отправляться на рыбалку – она считалась удачной в этот день.

Если уже проклюнулись первые подснежники – то с Прокопа начинали пахоту.

Считалось, что в этот день бес оборачивается зайцем. Так что увидеть в этот день русака – к неприятностям и неудачам.

Если в этот день в бане чихнуть – значит, скоро долг вернут.

В дом заносили еловую ветку – чтобы очистить жилье от всего нечистого. К слову, эфирное масло помогает дезодорировать помещение, у него антибактерицидное, общеукрепляющее, противовоспалительное, успокаивающее и тонизирующее свойства.

По народным поверьям, 11 марта нельзя:

  • отправляться в дальнюю дорогу – чтобы сгладить примету, старались обернуться уезжающему человеку, будто он уже вернулся – тогда, мол, быстро и без проблем воротится;
  • отказывать в помощи;
  • пить воду, которой умываешься/моешься (даже случайно) – к болезни.

11 марта – именины

День ангела справляют Макар и Михаил, Нисон, Петр и Прокоп, Сергей и Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

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11 марта – кто родился

11 марта родились такие знаменитости:

  • 1775 — украинский библиограф, книговед, писатель и переводчик Василий Анастасевич.
  • 1963 — британская актриса Алекс Кингстон (сериалы Доктор Кто и Скорая помощь).
  • 1989 — американский актер российского происхождения Антон Ельчин (Звездный путь/Стартрек и др.).

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