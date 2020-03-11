11 марта – какой сегодня праздник: что делать в день Прокопа

11 марта приметы и традиции связаны с дорогой, а заодно подскажут – что делать, чтоб тебе быстрее вернули долг.
11 марта 2020 – сегодня праздник дорог после зимы.
Россия отмечает День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.
Литва празднует День восстановления независимости.
В Замбии – День молодежи, в Таджикистане – День таджикской печати.
По народному календарю, 11 марта – Прокоп Перезимний или Дорогорушитель.
11 марта – праздник церковный
11 марта православные вспоминают преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
Идет Великий пост 2020.
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11 марта – приметы
Есть такие приметы 11 марта на погоду:
- почки на вербе набухли – к богатому урожаю, пора сеять;
- верба распускается с середины – первые всходы будут неудачными.
11 марта – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеКак не подхватить коронавирус в дороге: правила от КомаровскогоДороги в старину были еще хуже, чем сейчас. Проехать по ним после таяния снега или дождей было сложно: их сильно размывало. Как раз такая распутица устанавливалась на Прокопа – так что в дальний путь старались не отправляться.
Зато можно было смело отправляться на рыбалку – она считалась удачной в этот день.
Если уже проклюнулись первые подснежники – то с Прокопа начинали пахоту.
Считалось, что в этот день бес оборачивается зайцем. Так что увидеть в этот день русака – к неприятностям и неудачам.
Если в этот день в бане чихнуть – значит, скоро долг вернут.
В дом заносили еловую ветку – чтобы очистить жилье от всего нечистого. К слову, эфирное масло помогает дезодорировать помещение, у него антибактерицидное, общеукрепляющее, противовоспалительное, успокаивающее и тонизирующее свойства.
По народным поверьям, 11 марта нельзя:
- отправляться в дальнюю дорогу – чтобы сгладить примету, старались обернуться уезжающему человеку, будто он уже вернулся – тогда, мол, быстро и без проблем воротится;
- отказывать в помощи;
- пить воду, которой умываешься/моешься (даже случайно) – к болезни.
11 марта – именины
День ангела справляют Макар и Михаил, Нисон, Петр и Прокоп, Сергей и Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
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11 марта – кто родился
11 марта родились такие знаменитости:
- 1775 — украинский библиограф, книговед, писатель и переводчик Василий Анастасевич.
- 1963 — британская актриса Алекс Кингстон (сериалы Доктор Кто и Скорая помощь).
- 1989 — американский актер российского происхождения Антон Ельчин (Звездный путь/Стартрек и др.).