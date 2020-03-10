День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех

Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время / 1zoom.ru

День весеннего равноденствия из года в год наступает в марте. Но это не мешает людям каждый раз задаваться вопросом: какого числа весеннее равноденствие в этом году?

Дата весеннего равноденствия немного смещается из раза в раз – но всегда приходится на середину месяца, и проходит в период с 19 по 21 марта (в зависимости от года).

Во сколько весеннее равноденствие 2020 начнется, когда именно и какие есть приметы у этого дня – выяснил Главред.

Весеннее равноденствие 2020 – дата и точное время

Читайте такжеПереход на летнее время 2020 – Украина готовит сюрпризДень весеннего равноденствия в 2020 году пришелся на 20 марта. Это пятница. Момент весеннего равноденствия состоится в 5 часов 50 минут по Киеву.

Переводят часы в Украине 2020 позже, так что Россия день весеннего равноденствия отмечает немного с запозданием – в 6.50 по Москве.

Солнце в день весеннего равноденствия перейдет в нулевой градус Овна.

Весеннее равноденствие 2020 – влияние на знаки Зодиака

Овен отвечает за лидерство, мужество, бодрость и целеустремленность, а также самостоятельность и искренность.

Этот знак Зодиака в день весеннего равноденствия будет влиять не только на людей – но и на силы природы.

Поэтому весеннее равноденствие 2020 – наиболее благоприятное время в этом году, чтобы:

изменить свою жизнь;

начинать что-то новое;

заняться своим развитием.

Что такое весеннее равноденствие

Читайте такжеВесенние каникулы 2020 – когда ученики пойдут отдыхать из-за гриппаДень зимнего солнцестояния – 21 декабря – положил начало росту светового дня. А на весеннее равноденствие световой день становится равен ночи.

После этого северное полушарие Земли станет больше прогреваться, день увеличивается за счет уменьшения ночи – то есть сезон сменяется астрономической весной и движется к лету.

День весеннего равноденствия – приметы и ритуалы

В старину в эти дни устраивали праздничные ярмарки. Хозяйки пекли солнцеподобные блины и печенье-"жаворонки".

Вечерами жгли костры и скатывали в реку горящие колеса. Чем ярче и выше было пламя костра – тем более сытая и счастливая жизнь ждала в этом году, верили в народе.

То же касалось и настроения: чем радостнее день проведешь – тем удачнее выдастся год.

Приметы на весеннее равноденствие:

птицы уже прилетели – к хорошему урожаю хлеба;

морозный день – еще 40 дней морозов;

40 проталинок насчитаешь – к теплой весне.

Сны в день весеннего равноденствия считаются вещими, а если правильно загадать желание в день весеннего равноденствия – оно непременно сбудется, говорят люди.