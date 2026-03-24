25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

Виталий Кирсанов
24 марта 2026, 10:49
Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о мире, благополучии, здоровье изащите от недугов.
Какой 25 марта праздник
Какой 25 марта праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 25 марта
  • Что можно и нельзя делать 25 марта
  • Приметы 25 марта

Согласно Евангелию от Луки, Бог послал архангела Гавриила к Деве Марии в Назарет. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 марта

Он обратился к ней со словами: "Радуйся, Благодатная, Господь с тобою". Мария с покорностью и глубокой верой приняла эту весть, ответив: "Вот я раба Господня; да будет мне по слову твоему". Этот эпизод стал символом смиренного принятия Божьей воли и предназначения.

Истоки праздника уходят в раннехристианские времена: уже в IV–V веках его отмечали в Византии. На украинских землях традиция Благовещения укоренилась со времен Киевской Руси после принятия христианства в 988 году.

В народной культуре этот день тесно связан с весенним пробуждением природы. Считалось, что именно с Благовещения начинается обновление всего живого. Люди освящали веточки вербы или барвинка, опускали их в воду, обменивались благословениями и стремились к духовному очищению.

В храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные смыслу праздника - смирению, вере и послушанию Божьей воле. Верующие обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице, прося защиты, здоровья и благополучия для своих близких.

Приметы 25 марта

  • Какая погода на Благовещение - такая и на Пасху.
  • Сильный ветер - до богатого урожая, особенно пшеницы.
  • Птички рано прилетели - весна будет ранней и теплой.

Что нельзя делать 25 марта

По народным приметам 25 марта лучше воздержаться от тяжелой работы и мирских дел. Хотя официального церковного запрета нет, день советуют посвятить молитве и духовным размышлениям. В народе считают, что Благовещение - самый важный праздник у Бога: даже грешников в этот день в аду не мучают.

Что можно делать 25 марта

Традиционно утро праздника начинают с посещения церкви. Если такой возможности нет, можно молиться дома. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о мире, благополучии, здоровье, защите от недугов, успехе в делах и прощении грехов. В народном сознании считается, что Матерь Божия помогает каждому, кто обращается к ней искренне и с верой.

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
