25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о мире, благополучии, здоровье изащите от недугов.

Согласно Евангелию от Луки, Бог послал архангела Гавриила к Деве Марии в Назарет. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 марта

Он обратился к ней со словами: "Радуйся, Благодатная, Господь с тобою". Мария с покорностью и глубокой верой приняла эту весть, ответив: "Вот я раба Господня; да будет мне по слову твоему". Этот эпизод стал символом смиренного принятия Божьей воли и предназначения.

Истоки праздника уходят в раннехристианские времена: уже в IV–V веках его отмечали в Византии. На украинских землях традиция Благовещения укоренилась со времен Киевской Руси после принятия христианства в 988 году.

В народной культуре этот день тесно связан с весенним пробуждением природы. Считалось, что именно с Благовещения начинается обновление всего живого. Люди освящали веточки вербы или барвинка, опускали их в воду, обменивались благословениями и стремились к духовному очищению.

В храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные смыслу праздника - смирению, вере и послушанию Божьей воле. Верующие обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице, прося защиты, здоровья и благополучия для своих близких.

Приметы 25 марта

Какая погода на Благовещение - такая и на Пасху.

Сильный ветер - до богатого урожая, особенно пшеницы.

Птички рано прилетели - весна будет ранней и теплой.

Что нельзя делать 25 марта

По народным приметам 25 марта лучше воздержаться от тяжелой работы и мирских дел. Хотя официального церковного запрета нет, день советуют посвятить молитве и духовным размышлениям. В народе считают, что Благовещение - самый важный праздник у Бога: даже грешников в этот день в аду не мучают.

Что можно делать 25 марта

Традиционно утро праздника начинают с посещения церкви. Если такой возможности нет, можно молиться дома. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о мире, благополучии, здоровье, защите от недугов, успехе в делах и прощении грехов. В народном сознании считается, что Матерь Божия помогает каждому, кто обращается к ней искренне и с верой.

