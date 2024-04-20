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Церковный праздник 21 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

Юлия Закрепа
20 апреля 2024, 09:00
Узнайте важную информацию о том, какой религиозный праздник отмечают 21 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 21 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии
Какой праздник 21 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

21 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в пятую неделю Великого поста и преподобной Марии Египетской.

Какой праздник 21 апреля

В Украине и мире 21 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности
  • Всемирный день миграции рыб
  • Национальный день кешью в шоколаде
  • Национальный день чая в Великобритании

Церковный праздник 21 апреля

По новому церковному календарю, 21 апреля в Украине отмечают пятую неделю Великого поста и преподобной Марии Египетской.

Из преданий стало известно, что преподобная Мария Египетская жила в Александрии в V-VI вв. В детстве она сбежала из дома родителей и начала вести порочную жизнь, где и отправилась в мир разврата.

Девушка до 17 лет скиталась по миру, но однажды она посетила Иерусалим. Однако попала туда Мария не для паломничества, а ради интереса и новых ощущений. В Иерусалиме Мария, вместе с другими паломниками, решила ради любопытства пойти в церковь, но не смогла попасть внутрь, будто какая-то невидимая сила держала.

Однако, перед входом она увидела икону Божьей Матери Мария и стала молиться и просить не отвергать ее. Преподобная Мария после молитвы почувствовала большое облегчение и смогла войти в церковь. Перед иконой Богородицы Мария попросила наставить ее на путь спасения. Таким образом из великой грешницы преподобная Мария стала великой святой и оставила яркий пример покаяния.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 21 апреля

  • В народе считают, что ссориться, употреблять плохие слова и лениться - это грех.
  • Во время Великого поста необходимо соблюдать пост и нельзя есть рыбу, мясо и яйца.
  • Считается, что в этот день стараются избегать тяжелого труда возле дома, шить и вязать тоже не рекомендуется.

День Ангела 21 апреля

21 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

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