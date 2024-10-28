Церковный календарь на ноябрь 2024: даты всех праздников

Ноябрь 2024 года будет насыщен важными религиозными событиями.

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Церковный календарь на ноябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.

Большие церковные праздники в ноябре 2024 года

8 ноября – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила, День Михаила).

13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября - апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост.

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15 ноября – начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.

16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).

30 ноября – апостола Андрея Первозванного.

Новый церковный календарь на ноябрь 2024

1 ноября – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

2 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними.

3 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

4 ноября – священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского.

5 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимии.

6 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского.

7 ноября – мученика Феодота Анкирского.

8 ноября – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила, День Михаила).

9 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского.

10 ноября – мученика Ореста, врача.

11 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.

12 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября - апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост.

15 ноября – начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.

16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.

18 ноября - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

19 ноября - пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".

20 ноября - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).

22 ноября - апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

23 ноября - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

24 ноября – великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, песника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

25 ноября - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предание праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы.

26 ноября – преподобного Алипия столбника.

27 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.

28 ноября - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.

29 ноября - мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского.

30 ноября – апостола Андрея Первозванного.

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