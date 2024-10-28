Церковный календарь на ноябрь 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.
Большие церковные праздники в ноябре 2024 года
8 ноября – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила, День Михаила).
13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября - апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост.
15 ноября – начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.
16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.
21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).
30 ноября – апостола Андрея Первозванного.
Новый церковный календарь на ноябрь 2024
1 ноября – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
2 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора, Анемподиста и иже с ними.
3 ноября – обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
4 ноября – священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольского.
5 ноября – мучеников Галактиона и Эпистимии.
6 ноября - святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского.
7 ноября – мученика Феодота Анкирского.
8 ноября – Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных (день Архангела Михаила, День Михаила).
9 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница", преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, святителя Нектария Егинского, митрополита Пентапольского.
10 ноября – мученика Ореста, врача.
11 ноября – преподобного Феодора Студита, исповедника.
12 ноября - святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
13 ноября - святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября - апостола Филиппа, заговоры на Рождественский пост.
15 ноября – начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.
16 ноября – апостола и евангелиста Матфея.
17 ноября - святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского.
18 ноября - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
19 ноября - пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".
20 ноября - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).
22 ноября - апостолов от 70-ти Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.
23 ноября - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.
24 ноября – великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, песника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.
25 ноября - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, предание праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы.
26 ноября – преподобного Алипия столбника.
27 ноября - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.
28 ноября - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.
29 ноября - мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского.
30 ноября – апостола Андрея Первозванного.
Вам может быть интересно:
- Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря
- Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник
- День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред