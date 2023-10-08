День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

В этот день именины празднуют мужчины-обладатели девяти имен.

https://glavred.info/holidays/den-angela-9-oktyabrya-po-novomu-kalendaryu-kto-prazdnuet-imeniny-v-etot-den-10506514.html Ссылка скопирована

День ангела 9 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Victoria Pickering), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 9 октября по новому православному календарю.

Именины 9 октября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

- в переводе означает "защищающий людей"; Афанасий - в переводе означает "бессмертный";

- в переводе означает "бессмертный"; Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада"

- в переводе означает "велика сила" або "велика влада" Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";

- в переводе означает "посвящённый богине Деметре"; Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";

- в переводе означает "дар Бога", "Божья милость"; Николай - в переводе означает "победитель народов";

- в переводе означает "победитель народов"; Тихон - в переводе означает "судьба", "случай";

- в переводе означает "судьба", "случай"; Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 9 октября: женские имена

Согласно новому православному календарю, 9 октября женщины не празднуют День ангела.

Кто родился 9 октября

Белла Хадид , американская топ-модель палестинского происхождения;

, американская топ-модель палестинского происхождения; Шон Леннон , американский певец, композитор, музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно;

, американский певец, композитор, музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно; Стив Маккуин , британский кинорежиссер и сценарист, обладатель премии "Оскар" и других наград;

, британский кинорежиссер и сценарист, обладатель премии "Оскар" и других наград; Джон Леннон , британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, сооснователь и участник группы The Beatles;

, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, сооснователь и участник группы The Beatles; Михаил Туш , украинский политический деятель и певец;

, украинский политический деятель и певец; Раиса Харитонова , украинская певица и прозаик.

Читайте также:

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.