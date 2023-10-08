День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

В этот день именины празднуют мужчины-обладатели девяти имен.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 9 октября по новому православному календарю.
Именины 9 октября: мужские имена
- Александр - в переводе означает "защищающий людей";
- Афанасий - в переводе означает "бессмертный";
- Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада"
- Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
- Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
- Николай - в переводе означает "победитель народов";
- Тихон - в переводе означает "судьба", "случай";
- Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 9 октября: женские имена
Согласно новому православному календарю, 9 октября женщины не празднуют День ангела.
Кто родился 9 октября
- Белла Хадид, американская топ-модель палестинского происхождения;
- Шон Леннон, американский певец, композитор, музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно;
- Стив Маккуин, британский кинорежиссер и сценарист, обладатель премии "Оскар" и других наград;
- Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, сооснователь и участник группы The Beatles;
- Михаил Туш, украинский политический деятель и певец;
- Раиса Харитонова, украинская певица и прозаик.
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