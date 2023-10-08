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День ангела 9 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

Лидия Неплях
8 октября 2023, 10:47 обновлено 8 октября, 10:47
В этот день именины празднуют мужчины-обладатели девяти имен.
День ангела 9 октября
День ангела 9 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Victoria Pickering), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 9 октября по новому православному календарю.

Именины 9 октября: мужские имена

  • Александр - в переводе означает "защищающий людей";
  • Афанасий - в переводе означает "бессмертный";
  • Владимир, Вольдемар - в переводе означает "велика сила" або "велика влада"
  • Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
  • Иван - в переводе означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Николай - в переводе означает "победитель народов";
  • Тихон - в переводе означает "судьба", "случай";
  • Ян - в переводе означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 9 октября: женские имена

Согласно новому православному календарю, 9 октября женщины не празднуют День ангела.

Кто родился 9 октября

  • Белла Хадид, американская топ-модель палестинского происхождения;
  • Шон Леннон, американский певец, композитор, музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно;
  • Стив Маккуин, британский кинорежиссер и сценарист, обладатель премии "Оскар" и других наград;
  • Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, сооснователь и участник группы The Beatles;
  • Михаил Туш, украинский политический деятель и певец;
  • Раиса Харитонова, украинская певица и прозаик.

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День ангела именины
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