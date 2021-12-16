День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

Кого поздравить с днем ангела в январе и как назвать ребенка - в материале Главреда.
День ангела в январе 2022 отмечают Марк, Анастасия, Константин, Антонина, Ирина и Николай. Кроме того с именинами можно поздравить и обладателей более редких красивых имен – Илларион, Фаддей, Неонила, Анфиса, Лукьян и Анисия.
Православный календарь на январь 2022 расскажет, какие великие церковные праздники ждут нас в средине зимы и как правильно к ним подготовиться.
У Кого день ангела 1 января
Мужские имена: Илья, Тимофей, Григорий.
Женские имена: Аглая.
У кого день ангела 2 января
Мужские имена: Иван, Даниил, Антон, Игнатий.
У кого день ангела 3 января
Мужские имена: Михаил, Петр, Сергей, Никита, Леонтий.
Женские имена: Ульяна, Юлиана.
У кого день ангела 4 января
Мужские имена: Дмитрий, Федор.
Женские имена: Анастасия.
У кого день ангела 5 января
Мужские имена: Василий, Макар, Наум, Павел, Иван.
У кого день ангела 6 января
Мужские имена: Николай, Сергей, Иннокентий.
Женские имена: Евгения, Клавдия.
Читайте такжеПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
У кого день ангела 8 января
Мужские имена: Александр, Давид, Григорий, Василий, Ефим, Иосиф, Дмитрий, Константин, Николай, Леонид, Михаил.
Женские имена: Мария, Анфиса.
У кого день ангела 9 января
Мужские имена: Степан, Федор, Тихон.
Женские имена: Антонина.
У кого день ангела 10 января
Мужские имена: Николай, Петр, Аркадий, Игнатий, Леонид, Ефим.
У кого день ангела 11 января
Мужские имена: Марк, Иван, Георгий, Вениамин, Фаддей, Егор.
Женские имена: Анна, Евдокия, Варвара, Наталья, Матрена, Ефросинья.
Читайте такжеИмя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами
У кого день ангела 12 января
Мужские имена: Лев, Давид, Иосиф, Яков, Макар, Антон.
Женские имена: Мария, Ирина, Арина, Анисия.
У кого день ангела 13 января
Мужские имена: Петр, Михаил.
Женские имена: Мелания.
У кого день ангела 14 января
Мужские имена: Богдан, Вячеслав, Григорий, Василий, Александр, Иван, Николай, Платон, Петр, Михаил, Трофим, Федот.
Женские имена: Эмилия.
У кого день ангела 15 января
Мужские имена: Марк, Петр, Сергей, Кузьма, Василий
Женские имена: Ульяна, Юлиана.
У кого день ангела 16 января
Мужские имена: Василий, Гордей.
Женские имена: Ирина, Арина.
Читайте такжеИмя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими
У кого день ангела 17 января
Мужские имена: Александр, Марк, Артем, Денис, Карп, Николай, Семен, Прохор, Ефим, Степан, Филипп, Павел, Архип, Тимофей, Трофим, Иосиф.
У кого день ангела 18 января
Мужские имена: Матвей, Лукьян, Григорий, Роман, Семен, Сергей, Иосиф.
Женские имена: Полина, Татьяна, Евгения.
У кого день ангела 19 января
Мужские имена: Иван, Ян.
У кого день ангела 20 января
Мужские имена: Иван, Афанасий, Василий.
У кого день ангела 21 января
Мужские имена: Илья, Владимир, Иван, Дмитрий, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Евгений, Михаил, Юлиан.
Женские имена: Василиса, Доминика.
Читайте такжеПоздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки
У кого день ангела 22 января
Мужские имена: Павел, Захар, Петр, Филипп.
Женские имена: Антонина.
У кого день ангела 23 января
Мужские имена: Павел, Макар, Петр, Анатолий, Зиновий, Григорий.
Читайте такжеИмя Николай: значение, судьба, характер
У кого день ангела 24 января
Мужские имена: Виталий, Михаил, Степан, Николай, Владимир, Иосиф, Федор.
У кого день ангела 25 января
Мужские имена: Илья, Макар, Петр, Савва.
Женские имена: Татьяна.
У кого день ангела 26 января
Мужские имена: Максим, Яков, Петр, Афанасий
Женские имена: Марфа.
У кого день ангела 27 января
Мужские имена: Андрей, Адам, Давид, Иван, Макар, Марк, Павел, Степан, Сергей, Иосиф, Илья, Вениамин.
Женские имена: Агния, Нина.
Читайте такжеЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость
У кого день ангела 28 января
Мужские имена: Гавриил, Павел, Иван, Михаил, Вениамин, Прохор.
Женские имена: Елена.
У кого день ангела 29 января
Мужские имена: Петр, Максим, Иван.
Женские имена: Неонила.
У кого день ангела 30 января
Мужские имена: Антон, Виктор, Павел, Иван, Георгий, Савелий.
Женские имена: Антонина.
У кого день ангела 31 января
Мужские имена: Владимир, Дмитрий, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Илларион, Александр, Евгений.
Женские имена: Мария, Ксения.
Читайте также:
- Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина
- Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
- Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
- Выходные в январе 2022 в Украине: сколько дополнительных дней отдыха принесут новогодние праздники
- С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах