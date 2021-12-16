День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца

День ангела в январе / depositphotos.com/

День ангела в январе 2022 отмечают Марк, Анастасия, Константин, Антонина, Ирина и Николай. Кроме того с именинами можно поздравить и обладателей более редких красивых имен – Илларион, Фаддей, Неонила, Анфиса, Лукьян и Анисия.

Православный календарь на январь 2022 расскажет, какие великие церковные праздники ждут нас в средине зимы и как правильно к ним подготовиться.

У Кого день ангела 1 января

Мужские имена: Илья, Тимофей, Григорий.

Женские имена: Аглая.

У кого день ангела 2 января

Мужские имена: Иван, Даниил, Антон, Игнатий.

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У кого день ангела 3 января

Мужские имена: Михаил, Петр, Сергей, Никита, Леонтий.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого день ангела 4 января

Мужские имена: Дмитрий, Федор.

Женские имена: Анастасия.

У кого день ангела 5 января

Мужские имена: Василий, Макар, Наум, Павел, Иван.

У кого день ангела 6 января

Мужские имена: Николай, Сергей, Иннокентий.

Женские имена: Евгения, Клавдия.

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У кого день ангела 8 января

Мужские имена: Александр, Давид, Григорий, Василий, Ефим, Иосиф, Дмитрий, Константин, Николай, Леонид, Михаил.

Женские имена: Мария, Анфиса.

У кого день ангела 9 января

Мужские имена: Степан, Федор, Тихон.

Женские имена: Антонина.

У кого день ангела 10 января

Мужские имена: Николай, Петр, Аркадий, Игнатий, Леонид, Ефим.

У кого день ангела 11 января

Мужские имена: Марк, Иван, Георгий, Вениамин, Фаддей, Егор.

Женские имена: Анна, Евдокия, Варвара, Наталья, Матрена, Ефросинья.

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У кого день ангела 12 января

Мужские имена: Лев, Давид, Иосиф, Яков, Макар, Антон.

Женские имена: Мария, Ирина, Арина, Анисия.

У кого день ангела 13 января

Мужские имена: Петр, Михаил.

Женские имена: Мелания.

У кого день ангела 14 января

Мужские имена: Богдан, Вячеслав, Григорий, Василий, Александр, Иван, Николай, Платон, Петр, Михаил, Трофим, Федот.

Женские имена: Эмилия.

У кого день ангела 15 января

Мужские имена: Марк, Петр, Сергей, Кузьма, Василий

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого день ангела 16 января

Мужские имена: Василий, Гордей.

Женские имена: Ирина, Арина.

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У кого день ангела 17 января

Мужские имена: Александр, Марк, Артем, Денис, Карп, Николай, Семен, Прохор, Ефим, Степан, Филипп, Павел, Архип, Тимофей, Трофим, Иосиф.

У кого день ангела 18 января

Мужские имена: Матвей, Лукьян, Григорий, Роман, Семен, Сергей, Иосиф.

Женские имена: Полина, Татьяна, Евгения.

У кого день ангела 19 января

Мужские имена: Иван, Ян.

У кого день ангела 20 января

Мужские имена: Иван, Афанасий, Василий.

У кого день ангела 21 января

Мужские имена: Илья, Владимир, Иван, Дмитрий, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Евгений, Михаил, Юлиан.

Женские имена: Василиса, Доминика.

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У кого день ангела 22 января

Мужские имена: Павел, Захар, Петр, Филипп.

Женские имена: Антонина.

У кого день ангела 23 января

Мужские имена: Павел, Макар, Петр, Анатолий, Зиновий, Григорий.

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У кого день ангела 24 января

Мужские имена: Виталий, Михаил, Степан, Николай, Владимир, Иосиф, Федор.

У кого день ангела 25 января

Мужские имена: Илья, Макар, Петр, Савва.

Женские имена: Татьяна.

У кого день ангела 26 января

Мужские имена: Максим, Яков, Петр, Афанасий

Женские имена: Марфа.

У кого день ангела 27 января

Мужские имена: Андрей, Адам, Давид, Иван, Макар, Марк, Павел, Степан, Сергей, Иосиф, Илья, Вениамин.

Женские имена: Агния, Нина.

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У кого день ангела 28 января

Мужские имена: Гавриил, Павел, Иван, Михаил, Вениамин, Прохор.

Женские имена: Елена.

У кого день ангела 29 января

Мужские имена: Петр, Максим, Иван.

Женские имена: Неонила.

У кого день ангела 30 января

Мужские имена: Антон, Виктор, Павел, Иван, Георгий, Савелий.

Женские имена: Антонина.

У кого день ангела 31 января

Мужские имена: Владимир, Дмитрий, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Илларион, Александр, Евгений.

Женские имена: Мария, Ксения.

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