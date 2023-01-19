День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

Расскажем, как принято проводить этот день, чем можно заниматься.

Праздник Иоана Предтечи / pixabay.com

На следующий день после Крещения православные отмечают еще один праздник – Собор Иоанна Предтечи. Дата призвана напомнить верующим о Крестителе Иисуса Христа. В народе праздник называют Иван-бражник.

День Иоана Крестителя Предтечи: история

Этот пророк является одним из самых почитаемых в православии после Девы Марии. В Евангелие говорится, что Иоан Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). По материнской линии Иоан Предтеча был родственником Иисусу Христу. Также из библейских текстов становится понятно, что он всего на 6 месяцев старше Бога Сына.

Праздник Иоана Предтечи: приметы

Праздник Иоана Крестителя (Предтечи) в народе очень почитается. В течение столетий люди выявили несколько интересных зависимостей, которые стали приметами.

Наиболее известными приметами на день Иоана Крестителя являются следующие:

20 января обязательно утром натощак нужно выпить освященную воду. Считалось, что так можно сохранить здоровье на длительное время. Людям, рожденным 20 января, нужно носить украшения из янтаря, который будет оберегом, привлечет удачу и беречь от бед и неприятностей. Если 20 января дождливая и теплая погода, то будет хороший урожай зерновых. Если новорожденного покрестить 20 января, то он будет счастливым. Если 20 января увидеть мышь, это предвещает скорое пополнение в семье. Если туман ложится над водоемом, то год будет хлебным. Холодная и снежная погода 20 января предвещают холода и снегопады до самой Масленицы.

Также с этого дня прекращали действовать некоторые запреты, которые накладывались на домашние дела с Рождества. Так разрешалось прясть, ткать, вышивать и заниматься любимы рукоделием. Разрешалось резать скот, а также проводилось обрядовое кормление скота. Домашним животным давали хлеб, соль и блины. Считалось, что после этого животные будут хорошо плодиться.

День Иоана Предтечи: запреты

В день Иоана Крестителя действуют несколько интересных запретов. Считалось, что в праздник нельзя делать следующее:

Запрещено умываться, так как считалось, что вода может смыть защиту от болезней, а также стать жертвой обмана. Нельзя принимать подарки от мало знакомых людей. Под запретом остается тяжелая физическая работа. Нельзя начинать прием пищи с первых блюд. Считается, что в течение всего года нельзя будет добиться ни одной цели. До завтрака нельзя ни с кем разговаривать, пока не выпит стакан крещенской воды. В день Иоана Крестителя лучше воздержаться от выяснения отношений, конфликтов и ссор. Также под запретом было плохое настроение и уныние, считалось, что это приведет к сезам в течение всего года. Нельзя бездельничать 20 января, чтобы год принес достаток в семью.

Вам будет интересно: