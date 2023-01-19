День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

На следующий день после Крещения православные отмечают еще один праздник – Собор Иоанна Предтечи. Дата призвана напомнить верующим о Крестителе Иисуса Христа. В народе праздник называют Иван-бражник.
День Иоана Крестителя Предтечи: история
Этот пророк является одним из самых почитаемых в православии после Девы Марии. В Евангелие говорится, что Иоан Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). По материнской линии Иоан Предтеча был родственником Иисусу Христу. Также из библейских текстов становится понятно, что он всего на 6 месяцев старше Бога Сына.
Праздник Иоана Предтечи: приметы
Праздник Иоана Крестителя (Предтечи) в народе очень почитается. В течение столетий люди выявили несколько интересных зависимостей, которые стали приметами.
Наиболее известными приметами на день Иоана Крестителя являются следующие:
- 20 января обязательно утром натощак нужно выпить освященную воду. Считалось, что так можно сохранить здоровье на длительное время.
- Людям, рожденным 20 января, нужно носить украшения из янтаря, который будет оберегом, привлечет удачу и беречь от бед и неприятностей.
- Если 20 января дождливая и теплая погода, то будет хороший урожай зерновых.
- Если новорожденного покрестить 20 января, то он будет счастливым.
- Если 20 января увидеть мышь, это предвещает скорое пополнение в семье.
- Если туман ложится над водоемом, то год будет хлебным.
- Холодная и снежная погода 20 января предвещают холода и снегопады до самой Масленицы.
Также с этого дня прекращали действовать некоторые запреты, которые накладывались на домашние дела с Рождества. Так разрешалось прясть, ткать, вышивать и заниматься любимы рукоделием. Разрешалось резать скот, а также проводилось обрядовое кормление скота. Домашним животным давали хлеб, соль и блины. Считалось, что после этого животные будут хорошо плодиться.
День Иоана Предтечи: запреты
В день Иоана Крестителя действуют несколько интересных запретов. Считалось, что в праздник нельзя делать следующее:
- Запрещено умываться, так как считалось, что вода может смыть защиту от болезней, а также стать жертвой обмана.
- Нельзя принимать подарки от мало знакомых людей.
- Под запретом остается тяжелая физическая работа.
- Нельзя начинать прием пищи с первых блюд. Считается, что в течение всего года нельзя будет добиться ни одной цели.
- До завтрака нельзя ни с кем разговаривать, пока не выпит стакан крещенской воды.
- В день Иоана Крестителя лучше воздержаться от выяснения отношений, конфликтов и ссор.
- Также под запретом было плохое настроение и уныние, считалось, что это приведет к сезам в течение всего года.
- Нельзя бездельничать 20 января, чтобы год принес достаток в семью.
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