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День Соборности Украины 2021: картинки, любопытные факты и приметы

22 января 2021, 00:19

Есть ли выходной на День Соборности Украины 2021, интересная информация о празднике, поздравительные картинки и просто приметы – собрал Главред на праздник.

22 января - поздравления на День Соборности Украины, интересные факты
22 января - поздравления на День Соборности Украины, интересные факты

22 января – праздник единства: наша страна отмечает День Соборности Украины 2021. В этот день в далеком уже 1919 году был провозглашен Акт об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно единое украинское государство. Поэтому, по сути, сегодня мы празднуем еще и самый первый день независимости Украины.

У православных 22 января церковный праздник в честь святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Он был оппонентом царя Ивана Грозного, пытаясь заставить самодержца уничтожить опричнину. За это был подвергнут пыткам, сослан, а спустя год убит Малютой Скуратовым.

Считается, если человек родился 22 января, он вырастет отличным миротворцем.

День Соборности Украины в 2021 году выпал на пятницу, поэтому это не выходной день. Это государственный праздник – но в то же время не государственный выходной. Детальнее читайте в нашем материале Украина назвала официальные выходные: календарь на 2021 с праздничными днями.

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Интересная информация про День Соборности Украины

  1. Сам договор ("предвступительный") был подписан 1 декабря 1918 года. 22 декабря 1919 года состоялось его торжественное оглашение на Софийской площади в Киеве.
  2. На государственном уровне первое официальное празднование праздника состоялось 22 января 1939 года в городе Хуста (столице Карпатской Украины). В советские времена праздник не отмечался, так как считался "контрреволюционным".
  3. Празднование в Хусте стало самой массовой демонстрацией украинцев за все годы пребывания в составе Чехословакии: в мероприятии приняло участие более 30 тысяч украинцев.
  4. Главная традиция Дня Соборности Украины – живая цепь: когда люди из разных уголков страны берутся за руки, чтобы продемонстрировать единство.
  5. Инициаторами переговоров об объединении Приднепровской Украины и Надднестрянской Украины выступили лидеры именно Западно-Украинской Народной Республики.
22 января - поздравления на День Соборности Украины, интересные факты

День Соборности Украины – картинки и открытки

  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников
  • День Соборности Украины – картинки Фото из открытых источников

Приметы на 22 января – праздник Филиппов день

⇒ Ясный день 22 января обещает богатый урожай летом.

⇒ Кошка ищет себе теплое местечко – к морозам, к верху пузом лежит – к потеплению, если жажда на нее напала – к ненастью.

⇒ Чтобы избавиться от лени и беспечности – нужно искупаться ("смыть с себя Святки") в Филиппов день.

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