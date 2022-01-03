День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

День соборности Украины 2022 / depositphotos.com/

День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января в годовщину Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

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День соборности Украины – государственный праздник, однако он не является выходным днем. В этом году он выпадает на субботу

22 января в 1919 году был подписан Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, который вошел в историю как "Акт Злуки". Этот документ был обнародован на Софийской площади в Киеве.

Государственным праздником День Соборности Украины стал в 1999 году, указом президента Кучмы. В 2011 году президентом Виктором Януковичем День соборности был упразднен, а вместо него устанавливался праздник Дня соборности и свободы Украины. В 2014 году День Соборности – 22 января был возвращен.

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Самой главной традицией празднования Дня соборности стало создание живых цепей из людей по всей стране, таким образом символизируя единение украинских городов.

День соборности Украины 22 января 1990 года стал одним из самых грандиозных в истории независимого государства. В этот день от 1 до 3 миллионов людей, взявшись за руки, создали непрерывную цепь от Киева до Львова.

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