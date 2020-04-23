Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство

Красная горка 2020 - дата, исполнение желаний и что нельзя делать / 1zoom.ru

Красная горка в 2020 году выпадает на 26 апреля: она празднуется в первое воскресенье после Пасхи 2020.

Красной горкой ее прозвали за то, что в этот день принято катать крашенные (в старину это были чаще всего красные) яйца с горы: если не разбилось яйцо – это к удаче и благополучию.

Ее еще называют Фомино воскресенье – в честь апостола Фомы. Он только спустя неделю поверил в воскрешение Христа. Да и то – лишь после того, как лично пощупал Спасителя и убедился, что Тот – не бесплотный дух. Отсюда и прозвище у него – Фома неверующий.

К слову, и сама неделя после Красной горки – тоже называется Фомина неделя.

Еще одно церковное название праздника Красная горка – Антипасха, что в данном случае переводится как подобная или повторная Пасха. Поэтому и традиции Красной горки схожи с самой Пасхой.

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Красная горка – что нужно делать

На Красную горку принято поминать своих родных – но радостно, без слез и стенаний. Горе в этот праздник неуместно – ведь родные просто переродились для вечной, более счастливой жизни, поясняют священники.

Также на Антипасху верующие посещают специальную заупокойную литургию в церкви.

На Красную горку принято закликать весну – устраивая массовые гуляния (в этом году не получится из-за карантина).

А еще связаны между собой Красная горка и свадьба: и само венчание, и просто сделанное в этот день предложение руки и сердца – по примете, гарантируют счастливую семейную жизнь.

К слову, Красная горка считается самым удачным днем для женитьбы. А вообще приметы советуют играть свадьбу:

в нечетные даты;

в среду (женский день), четверг (мужской день) или воскресенье (праздничный);

не играть – во вторник.

А еще на Красную горку принято ходить к родне в гости – но обязательно с гостинцами. Прийти с пустыми руками – по поверью, себе на беду.

Также существует специальный обряд на исполнение желания на Красную горку – подробнее о нем чуть ниже.

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Красная горка – что категорически нельзя делать

На Красную горку нельзя работать по дому – день посвящают духовным делам.

Не рекомендуется убирать на кладбищах – порядок на могилах наводят заранее. При этом нельзя ходить на кладбища, по народным приметам, беременным женщинам и деткам до годика – они вместо посещения могил молятся за покойных в храме.

Нельзя поминать покойных спиртными напитками.

Красная горка – заговор на богатство

Многие спрашивают: какую икону моют на Красную горку? Для исполнения желаний и привлечения денег – на Красную горку умывают две иконы.

На богатство – рано утром, на рассвете, умывают икону Спас Златые Власа, 7 раз провторяя специальный заговор:

"В семи храмах есть семь столбов и в одном только есть Подажь Боже. К той Подажь Боже есть истинное слово. Положил Подажь Боже сам Соломон. Кто до Подажь Боже дотронется, с этих слов со святой иконы умоется, тому богатая судьба откроется, обнажаться сокровища. Злато, серебро запечалится по рабу Божьему (имя). Истинно есть, истинно будет, Подажь Боже раба Божьего (имя) во веки веков не забудет. Во имя отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Потом этой водой умываются сами.

На исполнение желания – аналогично надо умыть икону Господь Вседержитель. Здесь заговор другой (тоже читается 7 раз):

"Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже. Сделай ради Христа для меня (озвучивается само желание). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно и во веки веков. Аминь".

Этой водой также потом умываются.