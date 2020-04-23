УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство

23 апреля 2020, 03:18

Когда Красная горка в 2020 году, что за праздник Красная горка – ее приметы и традиции – и как привлечь к себе богатство в этот день – в материале Главреда.

Красная горка 2020 - дата, исполнение желаний и что нельзя делать
Красная горка 2020 - дата, исполнение желаний и что нельзя делать / 1zoom.ru

Красная горка в 2020 году выпадает на 26 апреля: она празднуется в первое воскресенье после Пасхи 2020.

Красной горкой ее прозвали за то, что в этот день принято катать крашенные (в старину это были чаще всего красные) яйца с горы: если не разбилось яйцо – это к удаче и благополучию.

Ее еще называют Фомино воскресенье – в честь апостола Фомы. Он только спустя неделю поверил в воскрешение Христа. Да и то – лишь после того, как лично пощупал Спасителя и убедился, что Тот – не бесплотный дух. Отсюда и прозвище у него – Фома неверующий.

К слову, и сама неделя после Красной горки – тоже называется Фомина неделя.

Еще одно церковное название праздника Красная горка – Антипасха, что в данном случае переводится как подобная или повторная Пасха. Поэтому и традиции Красной горки схожи с самой Пасхой.

Читайте такжеКогда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечать

Красная горка – что нужно делать

На Красную горку принято поминать своих родных – но радостно, без слез и стенаний. Горе в этот праздник неуместно – ведь родные просто переродились для вечной, более счастливой жизни, поясняют священники.

Также на Антипасху верующие посещают специальную заупокойную литургию в церкви.

На Красную горку принято закликать весну – устраивая массовые гуляния (в этом году не получится из-за карантина).

А еще связаны между собой Красная горка и свадьба: и само венчание, и просто сделанное в этот день предложение руки и сердца – по примете, гарантируют счастливую семейную жизнь.

К слову, Красная горка считается самым удачным днем для женитьбы. А вообще приметы советуют играть свадьбу:

  • в нечетные даты;
  • в среду (женский день), четверг (мужской день) или воскресенье (праздничный);
  • не играть – во вторник.

А еще на Красную горку принято ходить к родне в гости – но обязательно с гостинцами. Прийти с пустыми руками – по поверью, себе на беду.

Также существует специальный обряд на исполнение желания на Красную горку – подробнее о нем чуть ниже.

Читайте такжеВсе дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020

Красная горка – что категорически нельзя делать

На Красную горку нельзя работать по дому – день посвящают духовным делам.

Не рекомендуется убирать на кладбищах – порядок на могилах наводят заранее. При этом нельзя ходить на кладбища, по народным приметам, беременным женщинам и деткам до годика – они вместо посещения могил молятся за покойных в храме.

Нельзя поминать покойных спиртными напитками.

Красная горка – заговор на богатство

Многие спрашивают: какую икону моют на Красную горку? Для исполнения желаний и привлечения денег – на Красную горку умывают две иконы.

На богатство – рано утром, на рассвете, умывают икону Спас Златые Власа, 7 раз провторяя специальный заговор:

"В семи храмах есть семь столбов и в одном только есть Подажь Боже. К той Подажь Боже есть истинное слово. Положил Подажь Боже сам Соломон. Кто до Подажь Боже дотронется, с этих слов со святой иконы умоется, тому богатая судьба откроется, обнажаться сокровища. Злато, серебро запечалится по рабу Божьему (имя). Истинно есть, истинно будет, Подажь Боже раба Божьего (имя) во веки веков не забудет. Во имя отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Потом этой водой умываются сами.

На исполнение желания – аналогично надо умыть икону Господь Вседержитель. Здесь заговор другой (тоже читается 7 раз):

"Шел Иисус Христос с небес, нес святой чудодейственный Крест, больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже! Боже! Помоги и мне тоже. Сделай ради Христа для меня (озвучивается само желание). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно и во веки веков. Аминь".

Этой водой также потом умываются.

Красная горка праздник приметы традиции православие заговоры
Сейчас вы просматриваете новость «Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:18
Красная горка 2020 – когда и как праздновать, заговор на богатство
03:16
"Пися съела купальник": Нюша развратно изогнулась на пикантном фото
02:46
Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач Видео
02:10
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
01:35
Чем закончится попытка Трампа привлечь Китай к ответсвенности из-за COVID-19
00:53
Гинеколог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе
00:34
Резервные кровати и доплаты медикам: главврач Александровской больницы пояснила ситуацию с Covid-19 Видео
00:19
23 апреля – какой праздник: с Днем психолога и Днем книги Видео
22 апреля, среда
23:58
Стало известно, что нужно Саакашвили для получения должности в правительстве Видео
23:44
Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото Фото
23:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
23:37
В полиции планируют наказать мэра Ивано-Франковска за изгнание ромов
23:15
На Ровенщине мужчина поджег авто полицейских, отказавшихся праздновать Пасху
23:10
"Повторить ошибку Порошенко": политолог указал, почему не нужно назначать Саакашвили в правительство Видео
22:59
В США впервые подтвердили китайскую хворь у домашних животных
22:20
Птица повредила двигатель: вертолет ВСУ экстренно приземлился в поле
22:19
Все идет по плану: Кличко озвучил сроки строительства метро на Виноградарь
22:05
Стильная порноактриса порадовала фанатов снимками в сексуальном белье Фото
21:54
Чернобыль 2019 - когда смотреть с украинским переводом на 1+1
21:51
"Новая почта" дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение
21:42
Премьер рассказал, как пенсионеры в Украине смогут получать две пенсии
21:39
Влияние никотина на коронавирус: медики ошарашили гипотезой
21:08
Кровавое убийство: во Львове преступники в балаклавах расстреляли мужчину Видео
21:07
Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены Видео
20:46
В России заявили, что Зеленский может закончить конфликт на Донбассе
20:46
Соня Плакидюк раскрыла пикантную историю с Виктором Павликом Видео
20:43
Волшебный звездопад Лириды 2020: когда и где наблюдать пик Видео
20:42
Покупайте попкорн: политолог рассказал, чего ждать от возможного назначения Уманского
20:32
Коронавирус бушует в общежитии под Киевом: заразились дети
20:06
Украина пресекла в ООН попытку России ослабить санкции
20:02
Мир Дикого Запада официально продлен на 4 сезон Видео
19:42
У Зеленского объяснили, для чего пригласили Саакашвили в Кабмин
19:31
В министерстве пояснили, как ученикам высчитают оценки за учебный год Видео
19:24
Чем опасны клещи для человека: названа ключевая угроза Видео
19:23
"Потратил время зря": Зеленский поведал о своей фатальной ошибке
18:58
Зеленский пояснил, почему весна пришла, а сажать не начали Видео
18:42
"Транс, как это развидеть": двойник Бузовой показала "х*р" на видео
18:22
Облизнитесь: Украине не светит коллективный иммунитет к Ковид-19 – МОЗ Видео
18:12
Смертельно опасен: ученые выявили свойства препарата для лечения Covid-19 в Украине Видео
18:01
Крупное майское обновление Windows 10 уже доступно для загрузки
18:00
Ветер Любви 14 серия смотреть онлайн 22-04-2020 Видео
17:58
В Минобразовании рассказали, до какого периода школьники будут учиться дистанционно
17:51
Два медведя, или Почему грызня между Зеленским и Саакашвили неизбежна мнение
17:28
Зеленский озвучил сроки окончания войны на Донбассе Видео
17:25
Зеленский рассказал, до каких пор будет "перетряхивать" правительство Видео
17:10
Ветер Любви 13 серия смотреть онлайн 22-04-2020 Видео
16:52
Вдыхать полной грудью: в Гидрометцентре разрешили киевлянам открывать окна для проветривания
16:48
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
16:47
Новую методологию дорожных закупок блокирует замминистра Панаиотиди - СМИ
16:46
ИВЛ не спасет: опубликованы устрашающие результаты вскрытия жертв Ковид-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять