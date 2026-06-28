Свадьбу сняли на старую камеру покойного отца - увиденное на фото шокировало невесту

Как выяснилось, в фотоаппарате оставалась недоснятая пленка с фотографиями, которые когда-то сделал отец невесты.

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Британка решила сделать свадебные фото на старую пленочную фотокамеру / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@madmnc, SWINS

Кратко:

Британка решила сделать свадебные фото на старую пленочную фотокамеру

На снимках появились кадры, сделанные еще в 1999 году

43-летняя жительница Великобритании Миа Чард решила сделать свадебные фотографии на старую пленочную фотокамеру, которая когда-то принадлежала ее покойному отцу. Однако после проявки пленки женщину ждал неожиданный сюрприз - на снимках появились кадры, сделанные еще в 1999 году. Об этой необычной истории рассказало издание Daily Mail.

Как выяснилось, в фотоаппарате оставалась недоснятая пленка с фотографиями, которые когда-то сделал отец Мии. В результате свадебные кадры оказались совмещены со старыми семейными снимками, создав эффект двойной экспозиции. На некоторых фотографиях рядом со сценами церемонии проступали лица близких людей.

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Получив снимки, Миа сначала расстроилась, решив, что важные моменты свадьбы оказались испорчены. Но, внимательно рассмотрев фотографии, она увидела в них не случайность, а трогательное совпадение, которое восприняла как символическое присутствие своего отца в один из самых важных дней жизни.

Особенно женщину растрогал кадр, на котором она идет к алтарю одна, а поверх изображения проявились старые семейные фотографии. По словам Мии, после смерти отца она сознательно отказалась от идеи, чтобы кто-то другой сопровождал ее во время церемонии, поскольку считала, что заменить отца не сможет никто.

"Бывали случаи, когда я чувствовала, что он связывается со мной через музыку. И я чувствую, что он каким-то образом связывается со мной через фотографии", - поделилась британка.

Фото: tiktok.com/@madmnc

Историей Миа поделилась в TikTok, опубликовав снимки с подписью: "Мой папа пришел на мою свадьбу". Публикация быстро стала вирусной и собрала тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что фотографии вызвали у них сильные эмоции, а некоторые назвали один из снимков самым трогательным, который им когда-либо доводилось видеть.

Фото: tiktok.com/@madmnc

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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