Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

После увольнения супруги рискнули купить дом вслепую. Решение, которое многие осуждали, теперь экономит семье десятки тысяч в год.

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Семья купила дом в селе не осмотрев его / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему семья решилась купить дом без предварительного осмотра

Как переезд помог экономить десятки тысяч в год

С чем им пришлось столкнуться после переезда в сельскую местность

Семья из Лондона (Англия) купила дом в сельской местности, даже не осмотрев его заранее. На первый взгляд это решение казалось рискованным, а окружающие считали супругов безрассудными. Однако спустя время оказалось, что именно этот шаг помог им резко сократить расходы и начать новую жизнь.

Полли Лопес-Кларксон и ее муж Хорхе жили в столице вместе с четырьмя детьми. Семья старалась не влезать в долги, не пользовалась кредитными картами и ездила на подержанном автомобиле. Но когда Хорхе сократили с работы банковского трейдера, привычная жизнь в городе стала для них слишком дорогой. Об этом пишет The Sun.

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Супруги начали искать варианты переезда и рассматривали более спокойную жизнь за городом.

Почему семья купила дом без осмотра

Добраться до деревни Девон, чтобы лично осмотреть недвижимость, у семьи не получилось. Им пришлось продать машину в Лондоне, а другого удобного способа поехать на просмотр они не нашли.

Однако супругов убедило видео от продавца. Полли рассказала, что между ними и домом словно возникла связь.

"Мы посмотрели видео и сразу почувствовали: это наш дом", - вспомнила она.

Семья купила дом без осмотра / Фото: Jam Press

Важную роль сыграла и история прежнего владельца: у него тоже были маленькие дети, а в саду он выращивал фрукты и овощи. Именно о такой жизни мечтала семья.

Когда Полли и Хорхе сделали предложение, агенты по недвижимости были удивлены. Но сами супруги уверяют, что они не пытались спрятаться за красивой картинкой "идеальной жизни". Переезд был для них прежде всего финансовым спасением.

Сколько денег удалось сэкономить

В Лондоне семья платила около 2100 фунтов стерлингов (около 124 тысячи гривен) в месяц за ипотеку на дом с четырьмя спальнями. После переезда расходы на жилье заметно снизились.

Теперь супруги, по их подсчетам, экономят около 1500 фунтов (примерно 89 тысяч гривен) в месяц только на ипотеке. Еще примерно 400 фунтов (23 тысячи гривен) в месяц им удается сохранять благодаря продуктам: часть еды они выращивают сами, а часть покупают у местных производителей.

Однако супругов убедило видео от продавца / Фото: Jam Press

Дополнительно семья отказалась от частых походов в рестораны, дорогих развлечений и отпусков. Вместо этого они выбирают прогулки на природе и купание в море. Это позволяет им экономить еще около 400 фунтов в месяц.

При этом расходы на топливо, наоборот, выросли. Но даже с учетом этого семья подсчитала, что переезд помогает сохранять около 25 860 фунтов стерлингов (примерно 1,5 млн гривен) в год.

Как изменилась жизнь семьи

Полли признается, что иногда скучает по прежнему комфорту (ресторанам, привычным развлечениям и ощущению, что можно не думать о деньгах). Однако новая жизнь дала семье то, чего не хватало в столице.

"Природа обладает целительной силой и благотворно влияет на душу. Это также принесло огромную пользу детям, поскольку они узнают очень много о нашей экосистеме и истинной ценности жизни", - рассказала британка.

Полли советует другим семьям не романтизировать переезд в сельскую местность / Фото: Jam Press

Сейчас она остается домохозяйкой, а Хорхе нашел новую работу в сельском хозяйстве. Зарплата стала ниже, но и семейный бюджет теперь устроен иначе.

Супруги выращивают собственные продукты и держат кур.

Ранее Главред писал о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что дом у дороги пережил исчезновение целой деревни. На ее территории работали школа, магазин, библиотека, паб и церковь, однако еще в 1930-х годах специалисты начали предупреждать о нестабильности горного склона над поселением.

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