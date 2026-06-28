Присвоили посмертно: Гига и ADAM получили важные государственные награды

Вы узнаете:
- Президент Украины присвоил государственные награды в День Конституции
- Как посмертно наградили Степана Гигу и основателя группы ADAM
Президент Украины Владимир Зеленский решил присвоить важные государственные награды уже ушедшим из жизни известным артистам. На официальном сайте появилась информация о том, какие отличия получили Степан Гига и Михаил Клименко (ADAM).
Музыкант и солист группы ADAM Михаил Клименко, ушедший из жизни после борьбы с туберкулезным менингитом, посмертно удостоен ордена "За заслуги" III степени. Отметим, что этим орденом в нашей стране награждают граждан за выдающиеся достижения в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, экономику, а также государственную и общественную деятельность.
Кроме того, в списке награжденных значится народный артист Украины Степан Гига, удостоенный ордена князя Ярослава Мудрого V степени. Эта престижная государственная награда вручается за выдающиеся личные заслуги перед государством, в частности за вклад в развитие культуры, искусства, просвещения и укрепление международного авторитета Украины.
Помимо ушедших артистов, награду получил и популярный ведущий Андрей Бедняков. Он был удостоен такого же ордена, как и ADAM, — "За заслуги" III степени. Знаменитость посетил празднование Дня Конституции и сфотографировался с Виктором Ющенко.
"Всегда тепло меня поздравляет. И это взаимно. Простите, господин президент, за прошлые штанги. С Днем Конституции", — написал Бедняков.
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О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
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