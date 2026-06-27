Кратко:
- На что потратила дочь Пригожина
- Как они не поделили деньги за мертвого оккупанта
Дочь российского путиниста и продюсера Иосифа Пригожина от первого брака больше не имеет средств к существованию.
Как пишут российские пропагандисты, в начале 2024 года в Украине без вести пропал муж и отец ребенка Данаи, оккупант и террорист из РФ Евгений Ткаченко.
После этого, "расстроенная" вдова стала делать одну пластическую операцию за другой, рассчитывая получить выплаты за своего 200-го мужа.
По словам блогера Антона Суворкина, липосакция пуза дочери Пригожина и операция на груди, лишили "скорбящую" за российским оккупантом всех денег.
"Там же была драма. Дети Валерии все у мамочки под крылышком. А вот у дочери Пригожина от другой женщины муж пошел воевать. Его там и грохнули. Как нам сообщили близкие знакомые Данаи, молодой вдове катастрофически не хватает денег, чтобы содержать себя и ребенка: "Она одолжила на пластическую операцию, надеясь на выплаты за усопшего мужа. Но появились родственники Жени. Орали, что у них тоже есть право на эти деньги. И все замедлилось", - рассказал он.
По словам блогера, также оказалось, что у российского оккупанта, который отправился в Украину убивать ее граждан, есть ребенок от первого брака.
"Поэтому его бывшая гражданская жена сказала, что все будет делиться пополам на детей по закону. А Даная хотела все себе и подавала на получение компенсации втихую. Но не получилось. Родители Евгения сейчас тоже подали на выплаты. И Даная получит небольшую сумму. Она у многих позанимала и покрыть свои долги большие не сможет", - рассказал он.
Также известно, что путинистка Валерия иногда с барского плеча отдает дочери Пригожина остатки косметики.
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О персоне: Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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