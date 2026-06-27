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Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

Алена Кюпели
27 июня 2026, 18:57
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Теперь новая страна поборется за заветную статуэтку самого популярного песенного конкурса в мире.
Канада выступит в следующем году на Евровидении
Канада выступит в следующем году на Евровидении / Коллаж Главред, фото EBU

Кратко:

  • Какая страна примет участие
  • Почему раньше она не участвовала

Когда страны со всего мира выйдут на сцену для участия в Евровидении в следующем году, они могут увидеть нового конкурента.

Как пишет Би-Би-Си, Канада теперь имеет право участвовать в песенном конкурсе после того, как CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), что является обязательным условием для участия.

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Премьер-министр Марк Карни, который с момента вступления в должность в прошлом году стремится к более тесным политическим и экономическим связям с Европой, поднял идею участия Канады в песенном конкурсе в своем бюджете на 2025 год.

Болгария вернулась на Евровидение
В этом году Болгария вернулась на Евровидение и выиграла / Скриншот

Канада не станет первой неевропейской страной, которая примет участие в конкурсе. Так, Израиль и Австралия регулярно участвуют в нем, а Марокко участвовало в 1980 году.

В ноябре правительство Карни заявило, что работает с CBC, канадской общественной телерадиокомпанией, "чтобы изучить возможность участия в Евровидении".

Бюджет его правительства включал 150 миллионов канадских долларов (более 4 млрд грн) на финансирование телерадиокомпании.

LELEKA - выступление на Евровидении 2026
LELEKA - выступала от Украины на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Правила Евровидения гласят, что участие в конкурсе открыто для стран, чьи вещательные организации являются членами EBU.

"Голос Канады в этом сообществе делает нас сильнее", — сказал Ноэль Карран, генеральный директор EBU.

Канада на Евровидении

Отметим, что Канада никогда не принимала участия в Евровидении. Однако интерес к конкурсу в Канаде остаётся высоким. Наиболее известный пример связи страны с конкурсом — победа канадской певицы Селин Дион, представлявшей Швейцарию и выигравшей конкурс в 1988 году.

Селин Дион
Селин Дион - главная звезда Канады/ ua.depositphotos.com

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Отметим, как сообщал Главред, Джейден Джеймс Федерлайн и Шон Престон Федерлайн — дети Бритни от бывшего мужа Кевина Федерлайна — официально дебютировали в качестве моделей на Неделе моды в Париже, приняв участие в показе мужской коллекции Vetements весна/лето 2027 26 июня.

Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно запела о своем разбитом сердце.

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