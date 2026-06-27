Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

Теперь новая страна поборется за заветную статуэтку самого популярного песенного конкурса в мире.

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Канада выступит в следующем году на Евровидении / Коллаж Главред, фото EBU

Кратко:

Какая страна примет участие

Почему раньше она не участвовала

Когда страны со всего мира выйдут на сцену для участия в Евровидении в следующем году, они могут увидеть нового конкурента.

Как пишет Би-Би-Си, Канада теперь имеет право участвовать в песенном конкурсе после того, как CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), что является обязательным условием для участия.

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Премьер-министр Марк Карни, который с момента вступления в должность в прошлом году стремится к более тесным политическим и экономическим связям с Европой, поднял идею участия Канады в песенном конкурсе в своем бюджете на 2025 год.

В этом году Болгария вернулась на Евровидение и выиграла / Скриншот

Канада не станет первой неевропейской страной, которая примет участие в конкурсе. Так, Израиль и Австралия регулярно участвуют в нем, а Марокко участвовало в 1980 году.

В ноябре правительство Карни заявило, что работает с CBC, канадской общественной телерадиокомпанией, "чтобы изучить возможность участия в Евровидении".

Бюджет его правительства включал 150 миллионов канадских долларов (более 4 млрд грн) на финансирование телерадиокомпании.

LELEKA - выступала от Украины на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Правила Евровидения гласят, что участие в конкурсе открыто для стран, чьи вещательные организации являются членами EBU.

"Голос Канады в этом сообществе делает нас сильнее", — сказал Ноэль Карран, генеральный директор EBU.

Канада на Евровидении

Отметим, что Канада никогда не принимала участия в Евровидении. Однако интерес к конкурсу в Канаде остаётся высоким. Наиболее известный пример связи страны с конкурсом — победа канадской певицы Селин Дион, представлявшей Швейцарию и выигравшей конкурс в 1988 году.

Селин Дион - главная звезда Канады/ ua.depositphotos.com

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